就職率が過去最高レベルに達している就活市場。「売り手市場」の中、各企業はどの大学から採用をしているのか。業界別・企業別に2024年「採用大学」ランキングを作成した。今回は日本生命保険と第一生命保険の2大生命保険のランキングをお届けする。（文／ダイヤモンド・ライフ編集部、データ提供／大学通信）

2023年は早稲田と明治がトップ

24年はどうなった？

日本生命保険は、新卒に総合的な業務を経験できる「総合基幹職」や営業職を中心としたの「営業総合基幹職」など多様な職種を提供し、初期研修やMBA・資格支援などの手厚い育成制度も備えている。

一方、第一生命保険では「基幹職」「機関経営職」「ライフプロフェッショナル職」の3職種を軸にそれぞれのキャリアパスを明確に打ち出し、セミナーやSNSでの対応が学生から評価されている。

2023年の2大生命保険の「採用大学」ランキングでは、1位は日本生命保険が早稲田大学、第一生命は明治大学だった。

24年のランキングでは、こうした傾向に変化があったのだろうか。

【ランキング表の見方】

医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。561大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数にグループ企業を含む場合がある。大学により、一部の学部・研究科、大学院修了者を含まない場合がある（調査／大学通信）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）