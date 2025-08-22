なぜレガネスは４部で７試合０G０Aの中井卓大を獲得したのか「際立っているのが…」
スペイン２部のレガネスは現地８月21日、５部に所属するBチームに、MF中井卓大が加入したと発表した。
現在21歳の中井はレアル・マドリーの下部組織で育ち、幼い頃から注目を浴びてきた逸材だ。
だが、昨シーズンの前半は、スペイン３部のSDアモレビエタへレンタル移籍し、開幕から８戦連続でスタメン出場するも、監督の解任などで出番が激減。前倒しで契約を解除した。
シーズン後半は、スペイン２部ラシン・サンタンデールのBチームで、４部のラージョ・カンタブリアにローン移籍したものの、怪我もあって７試合で０ゴール・０アシストに終わっていた。
そんな日本人MFをなぜレガネスは獲得したのか。クラブの公式サイトでは、「イゴール・オカ監督率いるレガネスBの中盤強化のために加入した」と記している。
また、「高い技術と攻撃力で際立った存在感を示している。レガネスは彼を歓迎する」と期待を寄せた。
Bチームで結果を残せば、もちろんトップチームに昇格する可能性はある。ピピの新たな挑戦が始まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
現在21歳の中井はレアル・マドリーの下部組織で育ち、幼い頃から注目を浴びてきた逸材だ。
だが、昨シーズンの前半は、スペイン３部のSDアモレビエタへレンタル移籍し、開幕から８戦連続でスタメン出場するも、監督の解任などで出番が激減。前倒しで契約を解除した。
シーズン後半は、スペイン２部ラシン・サンタンデールのBチームで、４部のラージョ・カンタブリアにローン移籍したものの、怪我もあって７試合で０ゴール・０アシストに終わっていた。
そんな日本人MFをなぜレガネスは獲得したのか。クラブの公式サイトでは、「イゴール・オカ監督率いるレガネスBの中盤強化のために加入した」と記している。
また、「高い技術と攻撃力で際立った存在感を示している。レガネスは彼を歓迎する」と期待を寄せた。
Bチームで結果を残せば、もちろんトップチームに昇格する可能性はある。ピピの新たな挑戦が始まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介