優秀な学生が多いと思う「福岡県の私立進学校」ランキング！ 2位「西南学院高等学校を抑えた1位は？【2025年調査】
教室内に漂う集中した空気、互いに切磋琢磨し合う仲間たち、そして高い志を持つ生徒が集う学び舎。優秀な学生が多いと評判の学校には、学力だけでなく探究心やリーダーシップを育む環境があります。そんな実力派の進学校は、名前を聞くだけで知性と努力を象徴する存在です。
All About ニュース編集部は2025年7月24〜8月7日、20〜70代の男女167人を対象に「九州地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「福岡県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国167人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自立性を重んじている学校ですし、高校で伸ばしたいことを応援してくれる環境が整っていると感じています。友達思いの優しい学生さんが多くいらっしゃいますし、人間性と自立性を伸ばせるのは社会に出ても活躍できると思いました」（30代男性／福岡県）、「自分は百道中出身で西南高校へは頭のいい子が行くイメージがある。卒業生は基本有名大学に行くから」（20代男性／福岡県）、「課外活動やボランティア活動に積極的に取り組む学生が多く、人間性やリーダーシップの優れた生徒がいるイメージだから」（40代女性／福岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「学内のコースもそんなにバラツキがなく、内部での格差や意識の差もそんなにないイメージ。他の私立は、蓋を開けたらみたいなところがあるからここは違うと思った」（20代女性／京都府）、「鳥越俊太郎や、戦前の政界の要人も多数輩出しているから」（40代男性／福岡県）、「全国でも屈指の進学実績を誇る高校で、東大・京大・国公立医学部への進学率が非常に高いです。 入学段階での学力レベルも高く、周囲に優秀な生徒が集まる環境が自然と整っている印象があります。 自主性・探究心の強い生徒が多いことでも知られているので」（70代男性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2025年7月24〜8月7日、20〜70代の男女167人を対象に「九州地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「福岡県の私立進学校」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：西南学院高等学校／22票西南学院高等学校は、キリスト教精神に基づいた教育方針を持ち、学業と人格形成の両立を重視しています。英語教育や国際交流が盛んで、グローバル視点を備えた生徒が多く在籍。難関大学への合格実績も高く、文化・芸術活動にも積極的です。卒業生には国内外で活躍する人材が多く、「西南出身」と聞くと知性と品格を兼ね備えた印象を持たれる学校です。
回答者からは「自立性を重んじている学校ですし、高校で伸ばしたいことを応援してくれる環境が整っていると感じています。友達思いの優しい学生さんが多くいらっしゃいますし、人間性と自立性を伸ばせるのは社会に出ても活躍できると思いました」（30代男性／福岡県）、「自分は百道中出身で西南高校へは頭のいい子が行くイメージがある。卒業生は基本有名大学に行くから」（20代男性／福岡県）、「課外活動やボランティア活動に積極的に取り組む学生が多く、人間性やリーダーシップの優れた生徒がいるイメージだから」（40代女性／福岡県）などのコメントがありました。
1位：久留米大学附設高等学校／81票1位は久留米大学附設高等学校でした。その県の説明が入る〜〜。久留米大学附設高等学校は、圧倒的な進学実績と学力水準で全国に名を知られる存在です。生徒は早くから自律的な学習習慣を身につけ、知的好奇心を持って学び続けます。加えて、討論や課題研究といったアクティブな学びも充実しており、知識の応用力や発信力も養われます。卒業後は国内外の難関大学や専門分野で活躍する人材が多く、「附設」という肩書きが誇りとなる学校です。
回答者のコメントを見ると「学内のコースもそんなにバラツキがなく、内部での格差や意識の差もそんなにないイメージ。他の私立は、蓋を開けたらみたいなところがあるからここは違うと思った」（20代女性／京都府）、「鳥越俊太郎や、戦前の政界の要人も多数輩出しているから」（40代男性／福岡県）、「全国でも屈指の進学実績を誇る高校で、東大・京大・国公立医学部への進学率が非常に高いです。 入学段階での学力レベルも高く、周囲に優秀な生徒が集まる環境が自然と整っている印象があります。 自主性・探究心の強い生徒が多いことでも知られているので」（70代男性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)