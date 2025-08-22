米外為市場サマリー：良好な米経済指標を受け一時１４８円４０銭台に上伸 米外為市場サマリー：良好な米経済指標を受け一時１４８円４０銭台に上伸

２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円３７銭前後と前日と比べて１円０５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円２０銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安だった。



この日に米Ｓ＆Ｐグローバルが発表した８月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値の総合が５５．４と８カ月ぶりの高水準となったほか、全米不動産協会（ＮＡＲ）が発表した７月の米中古住宅販売件数が２カ月ぶりに増加したことで、米景気の底堅さを好感したドル買いが優勢となった。米カンザスシティー地区連銀のシュミッド総裁や米クリーブランド地区連銀のハマック総裁が９月利下げに消極的な姿勢を示したこともあり、ドル円相場は一時１４８円４１銭まで上伸した。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が２２日に米カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で講演することから一段の上値追いには慎重さもあった。一方、８月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が改善したことなどを手掛かりにユーロが対円で買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０６ドル前後と前日に比べて０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS