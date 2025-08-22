ピエール・ニネ主演映画『Le Comte de Monte-Cristo』（原題）が、『モンテ・クリスト伯』の邦題で、11月7日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて公開されることが決定した。

フランス国内で940万人を動員し、全世界興収1億ドルを突破した本作は、アレクサンドル・デュマが執筆した『巌窟王』の名でも知られる小説を新たに映画化した人間ドラマ。第77回カンヌ国際映画祭では11分間のスタンディングオベーションが巻き起こった。

驚きの変装術や冷酷な計画を駆使する、数奇な運命を背負った男、ダンテスを『イヴ・サンローラン』でセザール賞主演男優賞を史上最年少で受賞したニネが演じた。そのほか、『12日の殺人』のバスティアン・ブイヨン、『彼は秘密の女ともだち』のアナイス・ドゥムースティエ、『あのこと』のアナマリア・ヴァルトロメイ、『エル ELLE』のローラン・ラフィット、『天使と悪魔』のピエルフランチェスコ・ファヴィーノ、『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』のパトリック・ミルらが共演に名を連ねた。監督を務めたのは、『ふたりの最高はこれから』のアレクサンドル・ド・ラ・パトリエールと『フェイク・ライフ 顔のない男』のマチュー・デラポルト。

『モンテ・クリスト伯』本予告 あわせて公開された予告編では、モンテ・クリスト伯の数奇な運命がスリリングに描かれている。冒頭では、船長へと昇進し、結婚を控え前途洋々な未来が待っていたはずの若きダンテス（ピエール・ニネ）が、無実の罪で未来を奪われ、復讐の決意を胸に舞い戻る。さらに、ダンテスを絶望に突き落とした、地位を奪った男、名誉を奪った男、愛を奪った男の3人の姿も。“モンテ・クリスト伯”と名を変え「神がやらないなら僕が裁きを下す」というセリフとともに、ダンテスは燃えるような復讐への決意を見せる。

この予告編のナレーションは、『コードギアス反逆のルルーシュ』のルルーシュ・ランペルージ役や『暗殺教室』の殺せんせー役などで知られる福山潤が担当。福山は小説『モンテ・クリスト伯』を大胆に脚色し、幻想の未来都市パリを舞台にしたアニメ『巌窟王』でアルベール役を演じている。

福山は「若かりし頃にアニメ『巌窟王』でアルベール役を演じさせていただいたご縁から、このたび映画『モンテ・クリスト伯』の予告編ナレーションを担当させていただくことになり、大変光栄に思っております」と喜びを語った。さらに、「今回の映画版に登場する（ヴァシリ・シュナイダー演じる）アルベールが、やたらと美形でして（笑） 私が担当していた少しおバカさんなアルベールよりも、より高貴な雰囲気になっているのかなと想像しています。劇中でどのように描かれているのか、私自身もとても楽しみにしています」と期待を寄せた。

また、登場人物たちが集結したポスタービジュアルと、ダンテスが仮面を見つめる象徴的なシーンを切り取った場面写真も公開された。

なお、本作のオリジナルスマホ壁紙付のムビチケ前売券（オンライン）が、8月22日より販売される。

福山潤（予告編ナレーション）コメント

福山潤（予告編ナレーション）コメント

若かりし頃にアニメ『巌窟王』でアルベール役を演じさせていただいたご縁から、このたび映画『モンテ・クリスト伯』の予告編ナレーションを担当させていただくことになり、大変光栄に思っております。『巌窟王』の当時から、『いつか自分も、エドモン・ダンテス（モンテ・クリスト伯）という役柄を演じられる様になりたい』と願うほどに思い入れがあり、自分にとって『巌窟王』という作品は、キャリアの先を照らし、多くの扉を開いてくれた作品でした。今でも定期的に『巌窟王』のことを考え、当時の収録の状況などを鮮明に思い出せるほど、ずっと自分の中にある大切な作品です。新たな映画版『モンテ・クリスト伯』で、予告編ナレーションとして皆さまに届けられること、本当に光栄の極みです。ちなみに、今回の映画版に登場する（ヴァシリ・シュナイダー演じる）アルベールが、やたらと美形でして（笑）。私が担当していた少しおバカさんなアルベールよりも、より高貴な雰囲気になっているのかなと想像しています。劇中でどのように描かれているのか、私自身もとても楽しみにしています。