

BE:FIRST

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」が、8月25日に配信リリースされることが決定した。

新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR&Bチューン。

なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーBen Samamaを迎え作成された意欲作。

本楽曲は2025年 ユニリーバキャンペーンソングにも決定している。9月17日にリリースされる8枚目のシングル「空」、そして10月29日にリリースされる初のベストアルバム「BE:ST」にも収録される。

9月17日にリリースされる8枚目のシングル「空」は、第92回NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部課題曲として書き下ろされた「空」、JUNON・LEOによるサントリー生ビール タイアップソング「BLUE」、SOTAのソロ曲「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」そして本日発表となった「Secret Garden」の合計4曲が収録。

MV盤には「空」Music Videoと「Secret Garden」のMusic Video、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には昨年2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、「空」の-Music Video Director's Cut-が収録される。「Secret Garden」Written by SKY-HI, David Arkwright, Mishon Ratliff, Ben SamamaProduced by SKY-HI, David Arkwright＜Secret Garden Pre-Add・Pre-Save＞https://avex.ffm.to/befirst_secretgarden