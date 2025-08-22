

松田聖子、作曲家別企画アルバム４タイトルジャケ写

1980年のデビューから今年2025年で45年。デビュー45周年を記念して、松田聖子×作曲家別企画＜Seiko Matsuda Composer Series＞として、作曲家別の松田聖子作品集(アルバム)をCD/SACD両方の音質が楽しめるSACDハイブリッド(※)で10月15日に発売する。

松田聖子作品を鮮やかに彩り心に残るメロディを紡いだ著名なアーティストであり、特に人気の高い楽曲を作曲した財津和夫・大瀧詠一・細野晴臣・呉田軽穂(松任谷由実)が提供した楽曲を、作曲家別に収録した作品集。当時の日本のソングライターの俊英、そして現在も人気のレジェンドアーティストたちが松田聖子に提供した楽曲は、今もなお色あせることのない、瑞々しさを感じる作品ばかりだ。

ボーナストラックには今回が初出となるオリジナル・カラオケ音源を収録。また、アルバムジャケットには、それぞれ作曲提供したアーティストの代表曲のアザーカットを使用。

松田聖子の歌声とメロディ、楽曲の世界観が見事にマリアージュした作品集となっている。※SACDハイブリッド：CD層とSACD層の二重構造を持つハイブリッドディスク■「Seiko Matsuda Composer Series」特設サイトhttps://www.110107.com/seiko_composerseries