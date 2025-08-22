ロシア軍に向け榴弾(りゅうだん)砲を発射するウクライナ兵＝２１日、ザポリージャ州/Maksym Kishka/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２１日、ウクライナがロシアに対して攻撃に転じる根拠を示したとみられる。和平交渉の機運が停滞する中、この発言は注目に値する。

トランプ氏は自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルで「侵略国を攻撃せずして戦争に勝つのは、不可能ではないにしても非常に難しい。素晴らしい守備力を持つスポーツチームに攻撃が許されないようなものだ。これでは勝てる見込みはない！ ウクライナとロシアのようだ」と述べた。

さらにトランプ氏は、「不誠実でひどく無能なジョー・バイデン（前大統領）は、ウクライナに反撃を許さず、防御させるだけだろう。それでどうなったんだ？ いずれにせよ、私が大統領だったらこれは決して起こらなかった戦争だ。可能性はゼロだ。これからが楽しみだ！！！」と書き込んだ。

トランプ氏の発言はロシアの神経を逆なでするかもしれない。ロシアは自国領に対するウクライナの攻撃へのいかなる支持も、超えてはならない一線と見なしている。

今回の発言は、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の２者会談計画をめぐり、クレムリン（ロシア大統領府）がホワイトハウスの見解を公然と否定する中で行われた。クレムリンの態度は、首脳級会談が近日中に迫っているとは到底言えず、プーチン氏もいまだそのような会談に同意していないことを示唆している。

さらに、ロシアはウクライナに大規模な空爆を展開。米国に本社を置く製造会社も攻撃を受け、少なくとも１５人の負傷者がでるなどしている。

この書き込みの直後、トランプ氏は１枚の写真を投稿した。１９５９年に当時のニクソン副大統領がソ連のフルシチョフ首相と対峙（たいじ）しているように見える写真の上に、プーチン氏と会談している自身の写真を置いたものだ。５９年の写真は、ソ連時代のロシアの圧力に立ち向かう米国の象徴となった。