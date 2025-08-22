木村佳乃の怪演に橋本環奈＆眞栄田郷敦も圧倒された――映画『カラダ探しTLN』“謎のおんな”解禁
“赤い人”に追われながらバラバラになった体のパーツを探し、すべてを見つけるまで同じ日を繰り返す――恐怖のループに巻き込まれた若者たちの戦いを描く人気シリーズ最新作『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）より、物語の鍵を握る“謎のおんな”を演じた木村佳乃の場面写真とメイキング写真が解禁された。
【画像】記事内で紹介した“謎のおんな”の写真
場面写真では、真っ白な無機質な牢獄の中、体を厳重に拘束され口も塞がれたまま、椅子に鎖でつながれる木村の姿が。まるで海外映画の重大犯罪者を思わせる強烈なビジュアルだ。
さらに別カットでは、口を塞いでいた拘束具だけが外され、依然として体は縛られたままにもかかわらず、高らかに笑う不気味な表情が切り取られている。その怪演の力強さが、写真からも伝わってくる。
また、牢獄ではない場所で一見「普通の女性」に見えるカットは、首から上半身にかけて血にまみれで、大きく見開いた虚ろな眼差しが印象的。この“謎のおんな”には一体何が起き、何を知っているのか――。物語への期待をさらに高める一枚となっている。
本作で撮影を共にした主演の橋本環奈と眞栄田郷敦は木村との共演をこう振り返る。
橋本は「本当に大好きな方だったので、今回初めてお会いできてうれしい」と喜び、「撮影の合間に気さくに声をかけていただいたのですが、本当に優しくて。（同じ現場でも）別々のカットを撮ることが多く、ゆっくりお話できる機会があまりなかったので、今度はじっくりお話できる役がいいですね」と名残惜しさをにじませた。
一方の眞栄田は「すごく狂気的でした。他のシーンでは出ないような芝居が出たりもして、『カラダ探し』全体の中でも雰囲気の違うカラーのシーンで見どころの一つ」と語り、木村の圧倒的な演技によって自身の役にも新たな一面が引き出されたと明かした。
羽住英一郎監督は木村のキャスティングについて「存在感のある人にお願いしたかった」とコメント。劇中では特殊メイクを施した場面も多かったが、「本当に大変な役を、プロフェッショナルに楽しんで演じてくれました。撮影している側が思わずニヤけてしまうくらい、いいキャラクターでした」と、難役を見事に演じきった木村を絶賛している。
また、牢獄ではない場所で一見「普通の女性」に見えるカットは、首から上半身にかけて血にまみれで、大きく見開いた虚ろな眼差しが印象的。この“謎のおんな”には一体何が起き、何を知っているのか――。物語への期待をさらに高める一枚となっている。
