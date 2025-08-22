BE:FIRST、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた渾身のR＆Bチューン「Secret Garden」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Secret Garden」は、米・LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲

BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」が、8月25日に配信リリースされる。

2025年 ユニリーバキャンペーンソングにも決定している「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックのうえで、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた渾身のR＆Bチューンで、米・LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。

2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーBen Samamaを迎えて制作された。

なお、「Secret Garden」は9月17日にリリースされる8枚目のシングル「空」、そして10月29日にリリースされる初のベストアルバム『BE:ST』にも収録される。

リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Garden」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

ベストアルバム『BE:ST』特設サイト

https://befirst-sp.com/BEST/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/