【しまむらの黒】が大人にドンピシャ！ きれい見え狙える♡「優秀シャツワンピ」

ちょっとしたお出かけでは、ラフすぎる服装は避けたいところ。だけど暑さが残る今の時期は、ジャケットやカーディガンなどを重ねるとどうしても暑苦しくなりがちです。そんな時に頼れるのが、1枚でサマになる「シャツワンピース」。今回は、大人に似合うプチプラコーデを発信している@naco_roomsさんがおすすめしている【しまむら】のアイテムをご紹介。ゆったりシルエットで涼しさをキープしつつ、落ち着いた黒が大人っぽい雰囲気を演出してくれます。

きれい見え × 楽ちんを欲張れる1枚

【しまむら】「SRドルマンシャツOP」\2,420（税込）

今回フォーカスするのはこちらのワンピース。ガーゼのような質感が涼しげで、動くたびに風をはらんで揺れるシルエットが大人の余裕を演出します。襟付きできちんとした印象を与えつつ、ドルマン袖やゆったりとしたフォルムで楽ちんに過ごせそうなのが嬉しいポイント。晩夏にもぴったりなブラックスタイルを楽しめる1枚です。

ドルマン袖がオシャレのポイントに

着丈や袖丈がやや長めなので、世代や体型を選ばず、安心して着用できそうです。お出かけ気分を高めたい日は、華やかなネックレスやイヤリングで顔まわりを明るく演出するとGOOD。さらに、ベルトでウエストを締めてメリハリをつけたり、前を開けて羽織りとして使ったりと、幅広い着こなしが楽しめる予感！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M