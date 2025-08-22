Instagramに投稿されたのは、猫がお風呂でシャンプーをしてもらっている姿。全身をたくさんの泡で包まれながら大人しく洗われている様子は、16.5万回以上も再生され「かわいすぎる～おりこう！！」「お風呂大人しく入れてえらいです」とのコメントが集まっています。

【動画：ネコをお風呂に入れて泡だらけに→嫌がるかと思ったら…意外すぎる『まさかの光景』】

お風呂で体を洗ってもらうニイナちゃん

Instagramアカウント「まりん」さまに登場したニイナちゃん。この日は、お風呂で体を洗ってもらっていたのだとか。お湯を体にかけると、気持ちよさそうな表情をしていたとのこと。

ニイナちゃんはなんでも嫌がらずにさせてくれる子なのだそうで、体が濡れても大人しくしていたのだそう。時々飼い主さんの方を見つめながら、体を委ねていたそう。

たっぷりの泡で体をキレイに

十分に体を濡らしてもらって、いよいよシャンプーの時間。モコモコの泡を全身にまといながら、体をマッサージするように洗ってもらったそう。このときも暴れたりせず、落ち着いていたといいます。

シャンプーが終わるとすっきりとした姿になったニイナちゃん。シャンプーの泡で後ろ足がツルツル滑ってしまっている姿も見られたそうで、可愛らしいです。

2匹の猫との暮らし

ニイナちゃんは、吏音くんというもう一匹の家族と暮らしているとのこと。吏音くんもどんなことでも嫌がらずにさせてくれるのだそうで、お風呂もへっちゃらなのだとか。

爪切りも歯磨きも、大人しくさせてくれるお利口さんとのこと。猫を飼っている方はうらやましくなってしまうのではないでしょうか。

お風呂でシャンプーをしてもらっているニイナちゃんの姿は、Instagramで16.5万回以上も再生され、「ニイナちゃんいつも通りのお利口さんだね」「なんで良い子なの？羨ましい」「お風呂大人しく入れてえらいです」「相変わらずかわいすぎます」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「まりん」さまには、ニイナちゃんと吏音くんの日々の暮らしの様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「まりん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。