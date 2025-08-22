こういうの求めてたーーッッ！（歓喜）【3COINS】オシャレで便利♡「新作スマホグッズ」

トレンドをおさえたセンスの良いアイテムが、リーズナブルな価格で買える【3COINS（スリーコインズ）】には、＋α‬の使い方ができる「新作スマホグッズ」があるそう。今すぐGETしてほしい話題の商品をご紹介します。

優秀すぎっ！「2WAY マグネット カードケース」

スマホだけで出かけたい、キャッシュレス派の方におすすめのこちら。Magsafe対応のiPhone・iPhoneケースに取り付けられる「マグネットカードケース」です。レザー風の高級感のある素材でできていて、スマホに取り付けても安っぽく見えないのがうれしいポイント。厚みが程よく、手に持った時もカードケースが邪魔になる心配がなさそうです。なんとこちら、カードケース部分を開くとスタンドとしても使える優れもの。カラーは、アイボリー・ブラック・ブラウンの3種類で、お値段は\660（税込）です。

考えた人天才！「マグネットミラー & カードケース」

こちらのカードケースは、パカッと開くとミラーが現れる便利な1品。Magsafe対応のiPhone・iPhoneケースにマグネットでぴたっと取り付けることができます。カードは内側に入れられるため、落ちる心配がないのが魅力。これがあれば、ミラーを持ち歩かなくても安心してお出かけできそうです。カラーは、アイボリー・ブラック・ブラウンの3種類。どれも落ち着いた色合いで、オトナ女子もおしゃれに使えそう。\660（税込）で買えるので、試してみてはいかがでしょう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A