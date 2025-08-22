おじいちゃんおばあちゃんが大好きなお孫さんのTikTokアカウント「微笑み佐藤」に投稿された猫とおじいちゃんのやりとりが123.3万再生されています。「おじいちゃんと猫って組み合わせなんかいいな、ほっこりする」「おじいちゃんと動物の動画って何でこんなに癒されるの」と、たくさんの視聴者に癒しを届けているようです。

【動画：床に座り込んだ『猫』→気づいた『おじいちゃん』が声をかけて…】

床に落ちている猫ちゃん

廊下に座り込んでいたのは、白黒のぶち猫ちゃん。そこへやってきたおじいちゃんは、腰をかがめ猫ちゃんにまっすぐに向かっていったといいます。「ウフフグハハ」と声を漏らしながら、満面の笑顔だったとか。猫ちゃんが可愛くてたまらないのでしょう。

おじいちゃんは猫ちゃんをころんと廊下に転がすと、背中を優しくなでなで。「疲れたか～？」と問いかけながら、猫ちゃんをくるっと滑らせて背中がおじいちゃんに向くように回したそうです。いったい何を…？

よいしょぉぉぉ

「疲れたか～おまえ～」と声をかけると、猫ちゃんを下からすくい上げるようにして抱っこしたのだとか！まるで人間の赤ちゃんにするような、優しさいっぱいの抱っこです。

猫ちゃんは慣れているようで、されるがままだったといいます。そしてそのままおじいちゃんに連れて行かれたそうです。最後におじいちゃんが漏らした言葉は「重てぇぇぇ～」だったとか！

猫ちゃんは甘やかされて過ごすうちに、ちょっとぽっちゃりしてしまったのかもしれません。

まさに猫可愛がり

猫ちゃんに甘いのは、もちろんおじいちゃんだけではありません。おばあちゃんも、人間の赤ちゃんをあやすように抱っこしたり遊んであげたりしているそうです。寝転がったまま猫ちゃんと遊ぶ方法まで生み出したといいます。さすがですね！

猫ちゃんも、おじいちゃんおばあちゃんに「構って！」と甘えることがあるようです。甘えたい猫ちゃんと、甘やかしたいおじいちゃんおばあちゃん。まさにウィンウィンの関係ですね。

おじいちゃんが笑いながら猫ちゃんを抱っこする投稿には、「この家めっちゃ落ち着きそう。泊まりに行きたい」「自分の家族でもないのに、すごい安心する」と、おうちの和やかな雰囲気に憧れる視聴者が続出。さらには「腰気をつけておじいちゃん」と腰をねぎらうメッセージも届いていました。

TikTokアカウント「微笑み佐藤」には、おじいちゃんおばあちゃんと猫ちゃんの微笑ましい動画がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「微笑み佐藤」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。