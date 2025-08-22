安価で幅広い商品を購入できる100円ショップは、暮らしの強い味方。しかし、魅力あるアイテムが多すぎるがゆえに、あれもこれもとカゴに入れちゃうことも。そんな100円ショップの“誘惑”に翻弄されたエピソードが「わたしも同じことした」「100均あるあるで草」「百均マジで魔境」と共感を集めている。



【写真】またやっちゃった…100円ショップで“誘惑”に負けた結果

「いつも要らないものも買っちゃうから、今日はそうならないように気をつけよう…」。そう自身に言い聞かせ、100円ショップにやってきたXユーザー「もりなこ」（@mori_7_2）さん。この日は仕事で使うためのボールペン“だけ”を買いにきたという。それ以外のものは決して買わない―。強い気持ちで店内に足を踏み入れたのだが…。



自身のXに「百円ショップに入った後のわたし『まずこれはかなり要るとして』」と記して、購入品を紹介。それは「お天気ぬいぐるみチャーム」なる、黄色いてるてる坊主のようなアイテムだ。タオル生地で、少しぬれた指先を拭くのに便利。なにより見た目がかわいい。かわいいけれど、ボールペンを買いに来たのでは？



もりなこさんは「『これは確実にいるな…』と確信しました。棚の隅の方で静かにニコニコしていた姿が不思議にいじらしくて可愛くて」と一目惚れだったことを明かす。「巡り会えてよかったなと思います」と運命の出会いに大満足。今回も予定外のアイテムを買ってしまい、入店前の目標はかなわなかったが、充実感を漂わせた。



投稿のリプライなどでは「これはかなり必要ですから、仕方ないですね」「わたしも同じことした」「必要だもん、買うよね！」と共感の声が。また、「100均あるあるで草」「めちゃくちゃ分かります、百均マジで魔境ですよね！」「100均には『絶対に要らないんだけど絶対に欲しいもの』が大量にあって危険なんだよな」と、同じく100円ショップの“誘惑”に翻弄されたという声が続出した。



購入後は自宅のカーテンレールにつるしているという。「リプや引用を見ると、晴れてほしいお出かけの日にお外に連れていくと言っている方が結構いて素敵だなと思ったので、今後はお外にも連れていきたいなと思っています」と外出デビューを楽しみにしている。



「生活必需品とまではいかないが、魅力的なもの」の宝庫である100円ショップ。ついつい購入品は増えてしまうが、えてしてそれらが日々の生活を彩り豊かにしてくれる。



（よろず～ニュース・藤丸 紘生）