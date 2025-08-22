台湾で原発再稼働巡り対立深まる、与党「安全性を懸念」・野党「電力の安定供給に不可欠」…２３日住民投票

【台北＝園田将嗣】原発ゼロとなった台湾で、運転を停止した原発の再稼働の是非を問う住民投票が２３日に行われる。

再稼働について、頼清徳（ライチンドォー）政権は安全性を理由に反対するのに対し、野党は電力の安定供給に不可欠だと主張しており、与野党の対立が深まっている。

台湾で唯一稼働していた台湾電力の第３原子力発電所２号機は５月、４０年間の運転期間を迎えて停止した。これに対し、再稼働を求める野党側は、第３党・民衆党が立法院（国会）に提出していた住民投票の実施案を賛成多数で可決した。最大野党・国民党も民衆党に協力し、野党共闘の態勢を組んでいる。

「２３日は不同意票を投じよう」。与党・民進党の主席を兼ねる頼総統は今月１３日、党内の会議で原発再稼働に反対する考えを示した。環境保護運動と関わりが深い民進党は、１９８６年の結党時から党綱領に「脱原発」を掲げる。

頼政権は総発電量に占める再生エネルギーの割合を年内に２０％とする目標を掲げるが、実際には１５％程度にとどまる見通しだ。電力消費量は２０３０年に約１２〜１３％増加するとみられ、電力不足への懸念が絶えない。実際、過去には大規模停電が起きたこともある。

エネルギーの９割を輸入に依存する台湾では、有事に際して中国による封鎖に伴い、エネルギー不足に陥る可能性も指摘されている。国民党の朱立倫（ジューリールン）主席は、再稼働は「産業だけでなく安全保障にも極めて重要な課題」と訴え、頼政権に原発政策の転換を求める。

米国の安全保障の専門家２人は３月、米外交専門誌フォーリン・アフェアーズに寄稿し、中国が台湾を封鎖すれば「天然ガスは２週間未満、石炭は約１か月しか持たない」と分析し、「原発を一つ以上再稼働させることが効果的」と指摘した。米国の対台湾窓口、米国在台湾協会（ＡＩＴ）台北事務所トップも台湾紙・自由時報の取材に対し、「台湾当局や企業と積極的に協議し、提供できる支援を表明する」と、原発の活用を支持する。

住民投票は台湾全土の有権者の４分の１以上が賛成し、かつ賛成票が反対票を上回れば成立する。頼氏は次世代原発の利用を否定はしない一方で、再稼働には安全基準の策定などが必要だとの考えを示している。住民投票が成立しても、頼氏が「安全性を確保できない」と判断すれば、再稼働は見送られる可能性がある。