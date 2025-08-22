松田聖子、45周年記念アルバム4作を発売 財津和夫、大瀧詠一、細野晴臣、呉田軽穂（松任谷由実）との作曲家別の作品集＆それぞれ初出音源も
松田聖子のデビュー45周年を記念し、作曲家別コンピレーションアルバム『Seiko Matsuda Composer Series』が10月15日に4作同時発売される。いずれも、CD層とSACD層の二重構造を持つ“SACDハイブリッド仕様”で、2025年最新リマスタリング音源に加え、初出となるオリジナルカラオケ音源をボーナストラックとして収録している。
【画像】名曲のジャケットのアザーカットを使用！『Seiko Matsuda Composer Series』4作品のジャケット
今回発売されるのは、財津和夫作品集『Seiko Invitation -Kazuo Zaitsu Works-』（2枚組）、大瀧詠一作品集『Seiko feelings -Eiichi Ohtaki Works-』、細野晴臣作品集『Seiko harmony -Haruomi Hosono Works-』、呉田軽穂（松任谷由実）作品集『Seiko Diamond -Karuho Kureta Works-』の4タイトル。いずれも松田の音楽史において重要な役割を果たした作曲家とのコラボレーションをテーマに、それぞれの楽曲世界に焦点を当てた構成となっている。
財津和夫作品集には、「チェリーブラッサム」「夏の扉」「白いパラソル」などの楽曲に加え、松田聖子初の映画主演作品『野菊の墓』の主題歌「花一色 〜野菊のささやき〜」など1981年から84年に発表された全25曲を収録。松田のボーカリストとしての飛躍を感じさせる楽曲が揃っている。また、財津のインタビューコメントを収めたライナーノーツも付属する。
大瀧詠一作品集には、「風立ちぬ」「冬の妖精」「いちご畑でつかまえて」など、ナイアガラサウンドのエッセンスを感じさせる楽曲を収録。近年発表された「いちご畑でFUN×4」や「風立ちぬ（duet version）」も含まれており、大瀧の遊び心も随所に感じられる内容となっている。
細野晴臣作品集には、「天国のキッス」「ガラスの林檎」「ピンクのモーツァルト」などのほか、映画『プルメリアの伝説 天国のキッス』関連音源やアルバム『Candy』収録曲も網羅。松田のボーカリストとしての新たな魅力を引き出した楽曲がそろう。また、細野のインタビューコメントを収めたライナーノーツも付属する。
呉田軽穂（松任谷由実）作品集では、「赤いスイートピー」「渚のバルコニー」「秘密の花園」「瞳はダイアモンド」など、82年から84年にかけて発表されたヒット曲を中心に構成。「制服」「蒼いフォトグラフ」などB面楽曲も収録されている。
各アルバムでは、4名が提供した代表曲のアザーカットを使用。音楽とともにビジュアル面でも作品ごとの個性が際立つ仕様となっている。
【収録曲情報】
■『Seiko Invitation -Kazuo Zaitsu Works-』（2枚組）
＜DISC 1＞
チェリーブラッサム／夏の扉／花ひといろ一色 〜野菊のささやき〜／白い貝のブローチ／Sailing／あ･な･たの手紙／野の花にそよ風 サブテーマ「雲」／流星ナイト／December Morning／LOVE SONG／小さなラブソング／夏天的門外（夏の扉）
[Bonus Track]小さなラブソング（オリジナルカラオケ）※初出音源
＜DISC 2＞
白いパラソル／水色の朝／野ばらのエチュード／愛されたいの／星空のドライブ／未来の花嫁／HAPPY SUNDAY／レンガの小径／Bye-bye Playboy／Blue Christmas／スピード・ボート／野ばらのエチュード（LPテイク）
[Bonus Track]水色の朝（オリジナルカラオケ）※初出音源
■『Seiko feelings -Eiichi Ohtaki Works-』
風立ちぬ／冬の妖精／ガラスの入江／一千一秒物語／いちご畑でつかまえて／四月のラブレター／Rock'n'roll Good-bye／いちご畑でFUN×4（松田聖子×大滝詠一）／風立ちぬ（duet version）（松田聖子×大滝詠一）
[Bonus Track]冬の妖精（オリジナルカラオケ）※初出音源／四月のラブレター（オリジナルカラオケ）※初出音源
■『Seiko harmony -Haruomi Hosono Works-』
黄色いカーディガン／ブルージュの鐘／天国のキッス／わがままな片想い／ガラスの林檎／ピンクのモーツァルト／硝子のプリズム／プルメリアの花／天国のキッス（extra version）／ピンクのモーツァルト（Windy Shadow収録ver.）
[Bonus Track]黄色いカーディガン（オリジナル・カラオケ）※初出音源／ブルージュの鐘（オリジナルカラオケ）※初出音源
■『Seiko Diamond -Karuho Kureta Works-』
赤いスイートピー／制服／渚のバルコニー／レモネードの夏／小麦色のマーメイド／マドラス・チェックの恋人／秘密の花園／瞳はダイアモンド／蒼いフォトグラフ／Rock'n Rouge／ボン・ボヤージュ／時間の国のアリス／恋人がサンタクロース／火紅色的香豌豆（赤いスイートピー）
[Bonus Track] レモネードの夏（オリジナルカラオケ）※初出音源／恋人がサンタクロース（オリジナルカラオケ）※初出音源
