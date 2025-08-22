Ｊリーグ懐かしの助っ人外国人選手たち

【第７回】盧廷潤／ノ・ジュンユン

（サンフレッチェ広島、セレッソ大阪、アビスパ福岡）

Ｊリーグ30数年の歩みは、「助っ人外国人」の歴史でもある。ある者はプロフェッショナリズムの伝道者として、ある者はタイトル獲得のキーマンとして、またある者は観衆を魅了するアーティストとして、Ｊリーグの競技力向上とサッカー文化の浸透に寄与した。Ｊリーグの歴史に刻印された外国人選手を、1993年の開幕当時から取材を続けている戸塚啓氏が紹介する。

第7回は1993年から2002年にかけてサンフレッチェ広島、セレッソ大阪、アビスパ福岡に在籍した盧延潤（ノ・ジュンユン）を紹介する。韓国人Ｊリーガー第1号の彼は、人知れず葛藤と戦っていた──。

盧廷潤／1971年3月28日生まれ、韓国・京畿道仁川市出身 photo by Getty Images



1993年のＪリーグ開幕は、東アジアのライバル関係を劇的に変化させた。「永遠のライバル」韓国からＪリーグ入りする選手が登場するのである。

その第1号が、盧延潤だった。サンフレッチェ広島の一員として、1993年5月の記念すべき開幕戦に出場している。

日本のサッカー関係者には、Ｊリーグ開幕前から知られる存在だった。1990年の北京アジア大会に、高麗大学の先輩の洪明甫（ホン・ミョンボ）、同学年の徐正源（ソ・ジョンウォン）とともに出場している。

1992年1月に開催されたバルセロナ五輪アジア最終予選では主力を担い、日本を1-0で破る勝利に貢献した。アジア予選を突破した韓国はバルセロナ五輪に出場し、盧も世界の舞台でプレーしている。

日本に立ちはだかった男が、日本でプレーする。「武器なき戦争」とも言われる韓日戦を争うライバルへ、お金を稼ぎに行く。周囲がアレルギー反応を起こすのは必然だっただろう。

「韓国のプロサッカーは人気が低下していて、選手は金銭的に恵まれていない。トッププレーヤーが自分の可能性を求めて海外へ行くのは、当然のことだと思う......という僕の言い分は、率直に言って理解されませんでしたね。

日本へ行くと決まった僕は、『売国奴』と呼ばれました。『韓国を捨てて、何で日本へ行くんだ』と、マスコミから厳しく批判されました。日本で失敗したら、もう帰るところがなかった」

【「剛」のイメージから変化】

悲壮感のそばには、責任感もあった。

「もし僕が日本で失敗したら、Ｊリーグのチームは『韓国人選手を取るのはやめよう』と考えるでしょう。これは大変なプレッシャーです」

だからなのだろうか、ピッチ上での彼はいつでも闘争心剥き出しなのだ。

100メートルを11秒台で走るスピードを持ち、「止める、蹴る」も一定以上の水準にあったが、記憶に残る彼は必死の形相でタッチライン際を駆け上がり、DFをぶっちぎっている。「韓国＝フィジカルが強い」というイメージを、忠実なまでに表現していた。

彼自身が多くのものを背負っていたことはともかく、その存在はスチュアート・バクスターが指揮する広島のサッカーにピタリとハマった。ターゲットマンの高木琢也、突破力と得点力を備えるパベル・チェルニーとのトライアングルは、試合を重ねるごとに脅威度を高めていった。1994年にイワン・ハシェックが合流すると、前線の破壊力はいよいよリーグ屈指となる。

1994年ファーストステージ開幕節の名古屋グランパス戦で、盧はペナルティエリア内右からGKの頭上を破る左足ループを決める。チームを勢いに乗せるシーズンのオープニングゴールだった。

4月に行なわれた鹿島アントラーズとのアウェーゲームでは、1点リードの終盤にペナルティエリア内でDFを翻弄し、強烈な右足シュートを浴びせて勝利を決定づけた。来日前は直線的で「剛」のイメージが強かったプレースタイルは、次第に「硬軟自在」となっていく。

1994年は6月中旬からアメリカワールドカップが開催されるため、韓国代表に選出された盧は5月14日の鹿島戦を最後にチームを離れなければならなかった。その試合で2ゴールを叩き出し勝利を手繰り寄せる。助っ人外国人に求められる勝負強さも、彼の魅力となっていった。

広島では1997年までプレーし、1998年からオランダ・エールディビジのNECブレダへ新天地を求めた。在籍中には1998年のフランスワールドカップに出場し、1999年のＪリーグ開幕とともにセレッソ大阪の一員となる。桜のユニフォームには2001年途中まで袖を通し、アビスパ福岡へ移籍する。福岡がJ2へ降格した2002年も残留したが、チームのJ1復帰を見届けずに同年かぎりで日本を離れた。

【盧に向けられた強い風当たり】

個人的に触れたいのは、1993年のアメリカワールドカップ・アジア最終予選である。

1986年から2大会連続でワールドカップ出場権を勝ち取っていた韓国代表は、最終予選突破を目指して国内で継続的に合宿を繰り返していた。代表選手のほぼ全員が国内のクラブで所属しており、海外組は金鋳城（キム・ジュソン／当時27歳）と盧だけだった。

ドイツ・ブンデスリーガのボーフム所属の金は、1986年のメキシコワールドカップ、1988年のソウル五輪、1990年のイタリアワールドカップに出場し、アジア年間最優秀選手賞を３度も受賞していた。それに対して、1993年当時の盧は22歳である。

最終予選でライバルとなる日本でプレーし、合宿に定期的に参加できない彼への風当たりは強かった。日本へ情報を流しているスパイ扱いまでされていると知ったのは、最終予選が終わってからである。

サッカー専門誌の記者として現地ドーハで取材をしていた僕は、盧が置かれている状況をまったく把握できていなかった。広島入りから熱心に日本語を学んでいた盧は、日本人メディアに呼び止められると足を止めていた。

日本のメディアに「ノーくん」と呼ばれ、質問に答えるやり取りは、韓国代表の年上のチームメイトに、韓国のメディアに、どんなふうに映ったのだろう。時には笑顔を浮かべた盧の誠実さが、スパイ扱いされる一因となったとしたら。自分の未熟さや無知を、責めずにはいられなかった。

J1での通算出場ランキング（2025年8月22日時点）を見ると、韓国人JリーガーではGK金鎮鉉（キム・ジンヒョン／セレッソ大阪）が400試合を超えており、GK鄭成龍（チョン・ソンリョン／川崎フロンターレ）が271試合で続く。J1の複数クラブに在籍したDF黄錫鎬（ファン・ソッコ）が240試合、今季はシーズン途中から清水エスパルスでプレーするDF金眠泰（キム・ミンテ）が219試合、そして盧が215試合である。

【同胞たちの希望の轍となった】

金鎮鉉は2009年に、黄錫鎬は2012年に、鄭成龍と金眠泰は2015年以降に来日している。すでに多くの韓国人選手がＪリーグでプレーしており、Ｊリーグへ行くことへの拒絶反応はなくなっていた。彼らを受け入れる日本側の環境も、十分に整っている。

1999年にＣ大阪へ戻ってきた盧が、こんな話をしている。自分の運命を呪うわけでなく、誰かを羨（うらや）むわけでもなく、澄んだ瞳で。

「僕が最初に日本へ行った時とは違って、今来ている人たちはみんな『愛国者』と呼ばれます。みんな幸せだなって思いますよ」

2025年のＪリーグでも、多くの韓国人選手がプレーしている。日本でプロとしてのキャリアをスタートさせる大卒選手もいる。

盧が苦しみながら刻んだ足跡は、同胞たちの希望の轍（わだち）となったのだ。