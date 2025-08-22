大学進学で家を出た息子さんが、5ヶ月ぶりに帰省したら…？わんことの感動の再会に涙が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万9000回再生を突破し、「見ていて嬉しくて泣いちゃった」「ずっと待ってたんやな」「相当の愛情をあげてたんですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『聞いたことのない声で…』大学生の息子が５ヶ月ぶりに大型犬と再会→思わず泣ける『全身全霊で喜ぶ光景』】

大学生の息子が帰省

TikTokアカウント「magutoro73」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「むーたん」の一幕です。この日、急にソワソワし始めたむーたん。実は、大学生になったばかりの息子さんが帰ってくることになっていたのでした。

玄関が開くなり、猛ダッシュで息子さんに駆け寄ったというむーたん。それもそのはず、2人は5ヶ月ぶりに再会したのだそうです。息子さんのことが大好きだったむーたんにとって、急に5ヶ月も会えなくなるのはどれだけ寂しかったかわかりません。

大歓喜する姿にホッコリ

むーたんは、普段は出さない高い声で鳴いて息子さんの帰省を歓迎したそう。息子さんが床に腰を下ろすと、勢い余って体当たりをしてしまうほど…！むーたんの激しい歓迎に、息子さんのことがどれだけ好きなのかが分かります。

一方、息子さんもむーたんとの再会を心から喜んでいたようです。ピーピー鳴いてその場をぐるぐる回るむーたんに、頬が緩みっぱなしだったといいます。次の帰省は数か月後…。むーたんも、息子さんとの大切な時間をめいっぱい楽しんだことでしょう。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「見てる方も嬉しくなります」「犬って体全身で喜んでくれるよね」「ストレートな愛情表現かわいい」などさまざまなコメントが寄せられました。

2人の絆と新しい家族

数年後、息子さんは就活生に！そしてむーたんには、「ぐりたん」という後輩犬もできたといいます。ご家族は、貴重な子犬期に会ってもらうため、就活中の息子さんに声をかけてみたそうです。

すると息子さんは、忙しい合間を縫って2匹に会いに来てくれたとか。むーたんとの再会はもちろん、小さなぐりたんとも挨拶を交わしました。もともむーたんは、息子さんの希望で家族になったわんこなのだそう。離れても変わらない2人の絆と、新しい命を大切に想う息子さんの優しさに、胸打たれるワンシーンなのでした。

TikTokアカウント「magutoro73」には、むーたん＆ぐりたんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「magutoro73」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。