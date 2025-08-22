Instagramに投稿されたのは、ワンコと赤ちゃんの日常です。2人の仲睦まじい姿は、本当の兄弟のようで…？

投稿は記事執筆時点で7万5000回再生を突破し、「素敵」「ワンちゃん優しい」「2人とも可愛い」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんを『犬と一緒に育てた結果』→いつもそばに寄り添ってくれて…涙が出るほど尊い『本物の兄弟のような様子』】

赤ちゃんを見守ってくれるワンコ

お姉ちゃんに赤ちゃんが誕生し、フレンチブルドッグの「こぶし」君はお兄ちゃんになりました。お姉ちゃんとは別々のお家で暮らしているのですが、定期的に赤ちゃんを連れて会いに来てくれるため、2人は絆を深めながら一緒に成長中なのだそう。

こぶし君は赤ちゃんの方からグイグイ近づいてこられるのは苦手とのことですが、こぶし君なりに赤ちゃんを大切に思っているようで、いつも温かく見守ってくれているといいます。

仲睦まじい姿にほっこり

そんな優しいこぶし君のことが、赤ちゃんは大好き！こぶし君がお顔を近づけてじっと見つめるだけで、赤ちゃんは嬉しくて笑顔になるのだそうです。

2人で並んでうつ伏せになり、おもちゃで遊んでいることも。また赤ちゃんが寝転んでのんびり過ごしている時は、ベッドの縁にあごを乗せてくつろぎながら、子守りをしてくれていたというこぶし君。

2人の仲睦まじい姿やこぶし君の愛を感じる行動に、心が温かくなります。

まるで本物の兄弟のよう！

他のご家族が赤ちゃんを可愛がっている時も、こぶし君はそばを離れないそうです。パパさんが赤ちゃんを抱っこしてあやしている時も、すぐ近くに座って様子を見ていたとか。

そしてそのうち「僕もお世話してあげたい！」とばかりに、赤ちゃんのお手々をペロペロ舐め始めたといいます。

こぶし君の愛と優しさに包まれて、健やかに育っている赤ちゃん。まるで本物の兄弟のような2人がこの先もずっと仲良しでいて、笑顔あふれる日々を過ごせますように！

この投稿には「お兄さんぶりに胸熱です」「いつも面倒を見てて偉い」「赤ちゃんにデレデレだね」「癒されるコンビ」「2人の今後が楽しみです」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kobukobu0612」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。