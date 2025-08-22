台風12号は、日向市の南南東をゆっくりとした速さで北東へ進んでいます。昼過ぎにかけ線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。



台風12号は、午前6時には、日向市の南南東をゆっくりとした速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1006ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は18メートルです。



21日、南さつま市加世田内山田の国道270号沿いを流れる加世田川が氾濫し周辺が冠水し、消防が住民7人を救助したということです。





鹿児島市内を流れる和田川も氾濫し、住宅街に大量の水が勢いよく流れ込みました。川のようになった住宅街・・・。次々と車が浸水しました。いちき串木野市や薩摩川内市、南九州市などでも床上浸水などの被害が広がりました。また、各地で土砂崩れも起きています。ライフラインにも影響が出ています。日置市では県道35号の路肩が崩れ。水道管が破裂し日吉地域、吹上地域でおよそ80世帯が断水しています。午前6時から扇尾地区 公民館駐車場と旧山神の郷公園駐車場の2か所に給水所が設けられています。23日の朝6時までに予想される24時間の降水量は、多い所で薩摩地方が100ミリ、大隅地方が120ミリ、種子島・屋久島地方が150ミリとなっています。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では22日、夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。昼過ぎにかけ線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。