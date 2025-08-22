【衝撃】1歳が耳をかゆがり耳鼻科へ→摘出された“まさかの大物”に8万いいね「お利口」「うちの子も」【ママリ】

耳鼻科で衝撃のできごとが…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。

ある日、めんみさんは、わが子がやたら耳を痒がるため耳鼻科にいくことに。すると、診てもらった先生から衝撃のひと言が…。

1歳氏が耳を痒がるので耳鼻科に連れてったら



👨‍⚕️「かなり耳垢が詰まってますね…これは聞こえにくくなってるかもしれないですね…」



といって超細長いピンセットを1歳氏の耳に差し込んで、小豆大の耳垢をズルリと摘み出していて衝撃を受けた…こんなちいこい耳に大人よりデカい耳垢！！！！

子どもの耳の中からつまみ出されたのは、まさかの小豆大の耳垢！大人超えサイズの耳垢が出てくるなんて誰が想像したでしょうか。これは自分で綿棒で取るのは絶対に無理ですね。徹底的な耳掃除は耳鼻科にお任せした方が安心かもしれません。



この投稿には「1歳さん、お利口さんに耳アカ取れてえらいです」「うちの子も連れて行こう」といったリプライがついていました。読んでいるこちらまで気分がすっきりする投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）