大屋根リングを作っています（提供：世界史の鳩／山本直人さん）

写真拡大

「娘、部屋に万博をつくっていた。」

【写真】部屋に完成した「万博」

こんなポストをされたのは、世界史の鳩／山本直人（@sekaishinohato）さん。

投稿された写真には、7歳の娘さんが木製ブロックを使って部屋の中に建設した“万博会場”が写っており、コメント欄ではその発想力とスケール感に称賛の声が相次ぎました。

「完全に万博、すごすぎる！」
「子どもの創造力って無限だなぁ」
「構造もしっかりしてて感動した」
「世界観に引き込まれた」

投稿には、絶賛のコメントがたくさん寄せられました。ポストをされたお父さんである、世界史の鳩／山本直人さんにお話を伺いました。

ーー今回の万博作品を娘さんが作ったのは？

「『日曜日の暇つぶし』に作り始めたようです。」

ーー作品のタイトルなどはありますでしょうか？

「作品名は『大屋根リング』です」

ーーまさに万博の会場のようですね。

「木造を意識したようです」

ーー作っている最中の娘さんの様子は？

「物を作るのが好きなので、楽しそうに作業してました」

ーー完成後、娘さんは？

「どや顔。といった様子でした」

ーー普段からこのように創造的な遊びをされることは多いのでしょうか？

「デザイナーの妻の影響で、クリエイター気質があります」

ーー今回の「万博作品」を見てどのような気持ちに？

「『うわー、また万博行かなあかん…』→10日後に行きました」

世界史の鳩／山本直人さんは「妻発案、娘作業のポストでバズったけど、ぼくもがんばります…」と話してくれました。

娘さんの自由な発想とご家族のあたたかな支えが生んだ「大屋根リング」作品は、きっと多くの人の創造心にも火をつけたことでしょう！

（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）