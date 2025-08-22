2025年8月は「夏休み企画」として、「ご当地グルメ”旅”歩き」を毎週公開しています。今週と来週は残暑にもぴったり、避暑地も多い栃木県に出没したいと思います。栃木県と言えば、宇都宮市で2023年8月26日に開通した新交通システム「LRT（Light Rail Transit」が話題です。開業2周年を迎え、乗降客も順調の様子。先日、同地に訪問した際に実物を見ましたが、なかなかかっこいいです。筆者の自転車の色合いにそっくりで、思わず見とれてしまいました（笑）。そして宇都宮のご当地グルメの王様は、やはり「餃子」。いぜんテレビ朝日系列で放映された「今、行って食べたい！日本のご当地めし総選挙」では堂々7位にランキングされていました。ただ、すでに多くのお店が各メディアで紹介されていますので、少し視野を広げ栃木県の町中華、それも変わった料理を出す名店を取り上げます。どうぞご期待ください。

宇都宮LRT

「スープ入り焼きそば」の『釜彦』

まずは栃木県を代表する避暑地、那須エリアのご当地グルメをご紹介します。「スープ入り焼きそば」を提供する『釜彦』（那須塩原市）です。

釜彦

ご当地焼きそばは全国各地にありますが、「スープ入り」はあまり聞いたことがありません。焼きそばなのでベースはもちろんソース味、釜彦ではそれにラーメンスープをかけているようです。同店は東北道「西那須野塩原I.C.」から車で約30分。塩原温泉郷からほど近い国道400号線沿いにあります。約20台の駐車場がすぐいっぱいになる、地元の有名店です。

筆者は那須ツーリングがてら自転車で訪問。早速当店自慢の「スープ入り焼きそばを」注文しました。最初はどんな味かと恐る恐るでしたが、食べると意外や意外。醤油とソースが混じり合い、ソース由来の酸味が鼻をスっと抜けなかなかの味でございます。具材はナルトとキャベツと鶏肉のストロングスタイル。一度食べたら癖になる逸品です。当店の他にも数軒で提供される那須の「スープ入り焼きそば」。栃木が誇る「変わり中華」の1店としてご紹介いたします。

釜彦（スープ入り焼きそば）

ちなみに、青森にも「黒石つゆ焼きそば」というスープが入った焼きそばがあります。筆者は仙台在住のころ食べに行ったことがありますが、こちらは焼きそばに「めんつゆ」をかけるお店が多いようですね。皆さまも是非、両スープ焼きそばの「”旅”歩き」にトライしてはいかがでしょうか。奥深い日本の焼きそば文化に沼（ぬま）ること間違いありません。

『中華四川料理 天山』は栃木市工業地帯の“藪の中”

続いてご紹介するのが、栃木市にある『中華四川料理 天山』です。場所は同市工業地帯の藪の中にあります（笑）。お店はプレハブ然としており、立地と外観からして変わった雰囲気です。大分色あせたのれんをくぐると、席数は6席。地元のテレビ番組でも紹介されたようで、週末は行列を覚悟したほうが良さそうです。

天山

当店は手の込んだ料理が沢山あります。特に有名なのが、「大根湯麺」というラーメンです。写真を見て頂ければ説明は不要かと思います。どんぶり一面に広がる大根おろしとその上に鎮座する挽肉がとても美しい一皿です。

天山（大根湯麺）

味はもちろんあっさり。大根おろしとの相性は抜群です。筆者のようなダイエッターには罪悪感なくラーメンを食べられるので、精神的にも美味しい食事でした。ビジュアル的には当店の餃子にも注目です。円盤型の羽根つきタイプで見目麗しく、食べるのがもったいないくらいです。味も折り紙付きですので、ぜひ麺類と一緒にお召し上がりください。

同店のメニューには、他にも「芝麻醤麺」や「白果蝦仁」など、あまり聞いたことの無い、食べてみないと味がわからない変わった料理がズラリ。ぜひご自身の舌でその美味しさを確かめてはいかがでしょうか。驚く美味しさにびっくりすること間違いありません。

小山にある『一品香』、ボリュームたっぷりの「お通し」に驚く

続いてご紹介するのが、JR小山駅から15分ほど歩いた場所にある『一品香』です。当店はラーメンで人気のお店ですが、「変わりポイント」はビールについてくる「お通し」です。

一品香

写真の通り、肉厚のチャーシューを刻んだものとしっかり色づいたメンマがどっさり。お通しだけでお腹がいっぱいになりそうです。普通のお店ならこれだけで単品300円くらいしそうなもので、650円（2025年6月現在）のビールがとても安く感じられます（笑）。もちろんラーメンも一級品。濃い目のスープに大きなチャーシューと歯ごたえのいいメンマがふんだんに乗っています。

一品香（お通し）

一品香（ラーメン）

また、当店は餃子も有名で、「厚くモチモチぱりぱりの皮」が特長です。一個一個の大きさもハンパありません。嬉しいことに3個と5個を選べますので、その日の具合に応じて注文されてください。当店の隣には餃子の持ち帰り専門店「小山餃子」もありますし、通販でもかなり人気なようですよ。

宇都宮の町中華『めんめん』、最後はやはり宇都宮餃子！

最後はやはり宇都宮餃子で締めたいと思います。筆者がお薦めするのは、JR宇都宮駅から徒歩約15分にある町中華『めんめん』です。宇都宮餃子の有名店はどこも一日中凄い行列。となれば、行列は短めの穴場、「めんめん」にお寄りください。

めんめん

宇都宮出身の知人から教えてもらったお店で、特長はまずは安い。餃子5個350円（2025年6月現在）と大変お手頃です。そして筆者にとっては不思議な餃子で、その変わりポイントはとっても軽い触感なこと。餃子によくあるこってり感はほぼゼロ。まるでカールやポテチなどのスナックを食べる感覚で、さくさく口に入っていきます。これは焼き具合なのか餃子の皮の質なのかよくわからないのですが、とにかく一度食べてください！

めんめん（餃子）

また、宇都宮の有名店は餃子がメインの専門店が多いのですが、当店はメニューが豊富なのも推しポイント。麺やチャーハンや炒め物など町中華好きにはたまらないメニューがずらり。筆者は当日、「キクラゲと玉子炒め」を追加でいただき、実に幸せな気分で新幹線に乗ったのでした。

めんめん（半チャーハン）

めんめん（キクラゲと玉子炒め）

今日は栃木第1弾として、「変わり中華」をご紹介しました。結局、那須の「釜彦」以外は餃子を食べてしまいました（釜彦には餃子はありません）。栃木県にいると無意識に餃子を頼んでしまうようです。恐るべし、餃子王国のパワーです。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。旅と食とビールと競馬をこよなく愛する。ツーリングとゴルフも趣味。ツーリングの成果でダイエットにも成功。