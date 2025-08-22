「正社員をクビなら辞めます」と告げたら…あっさり認められた後の複雑な心境【ママリ】

想像以上にあっさりと退職が認められた

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。どの業界でも、とても働きやすい職場がある一方で、いつの時代？というようなルールを押し通すブラックな職場もあります。もし、自分が働くことになった職場がブラックな職場だったら、何をきっかけに「辞めよう」と感じるのでしょうか。

主人公のなしえは夫と保育園児の娘との3人家族。育休が明けるのを機に、元の職場に保育士として復職しました。元の職場は民間経営の保育園ですが、社長がお金儲けを第一としているため、職員の事情や職場の働きやすさなどには全く配慮してくれません。





そんな中、社長の「もっと自分の懐にお金を入れたい」という願望が暴走したのか、園ではパート職員を切って正社員だけで園を回そうという動きが加速します。そのせいで子どもたちのケアがおざなりになることなど、社長は何とも思っていません。そしてある日、幼い子を持つなしえにも、「子どもの急なお迎えなどで勤務時間が減ることがあるから、正社員からパートになれ」と通知が…。

正社員からパート職員へ働き方を変えるよう、ほぼ強制的に通知されたなしえさんは、夫にその事情を相談しました。夫はパートとして働くことではなく「いつ辞めるの？」となしえさんの職場のあり得なさに憤ります。



なしえさんもすでに辞める気持ちは固まっているようで、そのことを園長に話すことにします。

職場のブラックさを省みるのではなく、なしえさんの提案にあっさり乗ってきた園長。きっと園長も暴走している社長の言い分に振り回されて正常な判断がしにくくなっているのかもしれません。



なしえさんは自分が辞めることになっても、他の先生や園児にしわ寄せがいかないよう職場や自分が携わっている仕事を整理して退職しようとしていますが、こうした園が長く続くものなのでしょうか…。



職場環境は、全てホワイト、というところばかりではないでしょうが、あまりにもブラックな職場に関しては自分の心身の健康を守るために早々に見切りをつけるのも大切なことなのかもしれませんね。

