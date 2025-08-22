岡山タカシマヤにぴよりん登場♡限定「桃太郎ぴよりん」販売

名古屋で愛されるスイーツ「ぴよりん」が、岡山タカシマヤで特別販売されます。2025年9月6日・7日の2日間限定で登場するのは、岡山県産「清水白桃」を使った贅沢な「桃太郎ぴよりん」。ふんわりとした可愛らしさと、果実の香り豊かな味わいを楽しめるプレミアムなひと品です。地元限定のスイーツを味わえるチャンスをぜひお見逃しなく♪

桃太郎ぴよりんの魅力と販売情報

今回登場する「桃太郎ぴよりん」は、名古屋コーチン卵の濃厚プリンを、岡山が誇る「清水白桃」のピューレ入りババロアで包み込んだ贅沢仕様。

白いクラムが桃の果実を思わせる見た目も可愛らしく、桃モチーフのチョコレートがアクセントになっています。

販売は「桃太郎ぴよりんおでかけセット」として、定番ぴよりんとの2個セット（1,200円・税込）。

販売期間は9月6日（土）と7日（日）の2日間限定で、各日300セットのみ。整理券は開店前9時40分から地下1階西入口前にて配布され、販売時間は12時～15時です。

おひとり様2セットまで購入可能となっています。

ぴよりんグッズも登場♡

ひんやりブランケット

クリアマルチケース

ふわもこぬいぐるみ

スイーツだけでなく、ぴよりんファン必見のグッズもラインアップ。

ひんやりブランケット（3,200円）、持ち歩きに便利なクリアマルチケース（各780円）、さらにふわもこの手触りが魅力のぬいぐるみ（1,980円）などが登場します。

これらのグッズは催事期間中（9月3日～7日）全日販売されるので、スイーツと一緒にお気に入りを見つけるのもおすすめです。可愛いぴよりんを生活に取り入れれば、毎日が少し華やぎそうですね♡

岡山で叶う特別なぴよりん体験

「桃太郎ぴよりん」は、岡山の清水白桃の上品な香りと名古屋コーチン卵の濃厚な味わいが一度に楽しめる贅沢な限定スイーツ。

岡山タカシマヤでしか手に入らない特別な機会です。数量限定のため、確実に手に入れたい方は整理券配布時間からの来店がおすすめ。

愛らしいスイーツと心ときめくグッズで、ぴよりんの世界を満喫してみてはいかがでしょうか♪