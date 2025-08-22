昨今は「割り勘が当たり前？」先輩のちょっとした気遣いがうれしい…「粋な対応」「これ位がいい」と読者も納得【作者に聞く】
2021年4月の退職をきっかけに、X(旧Twitter)で漫画を投稿し始めたやぎ公さん(@yagi_kou_)。30年間勤めた職場での経験をもとに描く『ネコ谷さんは会社員』は、普通の会社員・ネコ谷さんや、現代っ子の憎めない後輩・チュー尊寺君など、個性豊かなキャラクターが繰り広げるリアルな会社員生活を描いた作品として注目を集めている。今回は、キャッシュレス決済について描かれた漫画とともに、作者のやぎ公さんに話を聞いた(前編)。
会社帰り、久しぶりに飲みに行ったネコ谷さんとチュー尊寺君。会計は、チュー尊寺君がキャッシュレス決済でまとめて支払ってくれた。割り勘したら1人2680円。現金派のネコ谷さんは、おつりを持っていないチュー尊寺君にお金を渡す際、ある粋な計らいをする。
この漫画が投稿されると、ネコ谷さんの振る舞いに対して「先輩の気持ちが詰まっていますね」という声が寄せられた。また、「私はお店によって使い分けている」「現金払いが多いですね。たまに高いものを買うときはカードかな」など、キャッシュレス派か現金派かについての声も多数寄せられた。
作者のやぎ公さんに、本作を描いたきっかけを尋ねると、「最近は、買い物でも食事でも支払い方法が多様化してきて、特にキャッシュレス化が進んでいるので、いつか漫画のネタとして取り上げたいなぁ…と思っていました」と語った。
取材協力：やぎ公(@yagi_kou_)
