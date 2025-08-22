『パペットスンスン』の高機能なボトル＆タンブラー登場へ！

　『パペットスンスン』と東京発ドリンクウェアブランド「RIVERS」のコラボレーションアイテムが、9月12日（金）から、「ロフト」など全国の取扱店で発売される。

【写真】飲むたびにスンスンと目が合う！　スマートフォン並みに軽い真空ステンレスボトル

■オンラインストアにて購入特典も

　今回発売されるのは、「リバーズ」の人気アイテム3種をスンスン仕様にデザインした、日常のドリンクタイムがちょっとだけ楽しい時間に変わる“癒しと機能”の詰まったコラボシリーズ。

　ラインナップには、累計販売本数50万本を超えるウォーターボトルにスンスンのキュートな姿を描いた「パペットスンスン スタウト エア 550」が登場。軽くて割れにくく、通勤や通学、アウトドアにもぴったりだ。

　また、こちらを見つめるスンスンに癒やされる“世界一の飲み心地”を目指した真空タンブラー「パペットスンスン ウォールマグ シェイド」と、ボトルを傾けるとまるでスンスンが飲む人の顔をのぞき込んでくるようなユニークなデザインの真空ステンレスボトル「パペットスンスン バキュームフラスク ステム」も展開。いずれもアイスドリンクは冷たく、ホットドリンクは温かく、おいしい温度を長くキープ可能だ。

　なお、本コラボ商品は、「リバーズオンラインストア」と「PUPPET SUNSUN ONLINE STORE」にて、9月4日（木）より先行販売をスタート。両オンラインストアでコラボ商品を購入すると、先着でスンスンのオリジナルステッカーがもらえる。

　さらに、9月5日（金）〜9月15日（月・祝）の期間、福岡PARCOにて開催されるPOP UPでもコラボ商品を展開予定だという。