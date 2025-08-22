節約と贅沢の「二刀流」！…無駄を省いたメリハリのある生活と「90代母の知恵」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第53回

「週に2回、カフェに行く」という贅沢

「うちの母は90代だけど、重ね着というか厚着をして暖房を入れないことも多いの。暖房を入れる時は自分が過ごす一部屋だけ。

『実際に使っている部屋』しか灯りもつけないから、廊下はいつも真っ暗。節約もいいのだけれど暗闇で転ばないか心配なのよ」

親世代があまりに光熱費の節約をすることで、気を揉む現役世代もいます。

この、暖房すらケチるという母親の贅沢は、「週に2回、カフェに行くこと」だそうです。1回はアイスが食べられるアイスカフェ（Eiscafé）に行き、もう1回は別の行きつけのカフェに行くのだとか。

「母はね、普段はパンだけで済ませたりと食生活は質素なのに、家族が集まる時には喜々として財布を出して、近所のイタリア料理店や中華料理店で食事をおごってくれるのよ」

節約も贅沢も「習慣」にする

この話を聞いて、この母親にとっては、「光熱費の節約」も「たまの楽しみ」も、習慣になっているのだなあと思いました。

習慣化すればどちらも「行きすぎる」ことがなくなりますし、生活にメリハリができて元気になれる気もするのです。

飾らずケチるコツ

掃除は節約に通じる

節約はエコに通じる

毎日同じ物を食べてもいい

好きなことにはお金をかけていい

広告や評判につられて買わない

3つの購入基準で考える

〔1〕自分たちの暮らしに合っているか？

〔2〕他人のマネでなく本当に必要で意義があるものか？

〔3〕それを手に入れることで生活が機能的になるか？

