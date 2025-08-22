

2013年に始まる金融緩和で住宅ローンの金利は大幅に下がった。特にネット銀行は頭抜けて金利が低かった。これは、日銀が2012年から導入していた「貸出増加支援資金供給制度」が大きく関係していた。この制度は、「たくさんお金を貸す銀行ほど、安くお金を借りられる優遇制度」で、住宅ローンを多く取り扱うネット銀行はこれを利用して貸出残高を増やしていた。

しかし、こうした制度が2025年6月で終了したことにより、ネット銀行の金利は年初から0.3％程度上昇し、都市銀行に近い水準の金利となった。金利が最大の特徴である住宅ローンは商品の多様化が求められるようになった。

50年に返済期間を延ばすと…

その中でも、通常の返済期間である35年を延長する商品が増えている。50年と返済期間を延ばすと月の返済額は約25％減って、資金繰りは楽になる。

例えば、1億円を金利1％で35年返済の場合、月返済額は28万2286円で、1年の返済総額は借入額の3.4％相当となり、当初1年の元本の返済額は金利1％を引いた約2.4％となる。

相場変動がなければ、首都圏の物件価格の年間下落率は平均2.0％なので、平均的な物件を購入したら、つねに物件価格の下落率（2.0％）以上に元本の返済（2.4％）が進んでいることになる。つまり、物件価格すべてを住宅ローンでまかなう「フルローン」であっても、基本的には売ろうと思えばいつでも売れるということだ。

これが、返済期間50年になると、話が違ってくる。例えば、1億円を金利1％で50年返済の場合、月返済額は21万1859円で、1年の返済総額は借入額の2.5％となり、当初1年の元本の返済額は金利1％を引いた約1.5％となる。

つまり、首都圏の物件価格の年間下落率は平均2.0％なので、平均的な物件を購入したら、つねに物件価格の下落率（2.0％）が元本の返済率（1.5％）を上回ることになる。

ということは、売っても住宅ローンを満額返済できないということだ。こうなると、銀行は物件を担保に取っているので、売却には同意しない。同意するには、不足している元本を現金で返済してもらうことが条件になる。0.5％の逆ザヤが10年続いて、不足額が物件価格1億円の5％なら、500万円を用意しなければならない。

50年ローンの場合、月の返済額は7万円程安くなるが、相場が上昇しないと売るに売れない状況が続くことになる。これはバブル崩壊からの相場下落局面のときと同じ現象になる。自宅を売れない状況で困るのが、離婚や転勤などの事態だ。

特に、離婚は悲惨だ。一緒に住めないから売却したいのだが、その際には多額の現金が必要になってしまう。「持ち家よりも賃貸派」の論客はこのパターンにはまって現金を支払った経験を持つケースが少なくない。

それだけではない。50年ローンは35年ローンと金利が同じで、月返済額7万円減るので、元本の減り方も毎月7万円減るので、なかなか元本が減らない。だからこそ、50年ローンは人生においてリスクが高すぎると私は考えていた。

50年ローンが選択肢となる人の条件

その一方で、2013年の金融緩和以降、資産インフレが継続している。特に、港区などの都心では相場が下がらない限り、マンションの築年での値下がりはないことは証明できる。

資産価格が安定しているならば、「返済は金利だけで十分なのではないか」と考えていた時期もあった。こうした前提なら、元本はまったく減っていなくても、数年後に資産インフレが20％起きていれば、売却時には20％の含み益がキャッシュとして入ってくる。これで十分ではないか、と。

元本返済をしていないと資産下落で売れなくなるというリスクと、資産インフレしているのだから元本返済しなくていいというリスクの考え方は、根底では一致している。なぜなら、いつでも資産と負債の天秤で考えているからだ。

資産下落の際に負債の返済スピードが問題になり、資産インフレの際に元本の返済スピードが無駄に思えるということだ。

であれば、資産インフレが継続しており、今後も継続していきそうな現状では、50年ローンは「あり」ということになる。「あり」だからと言って、誰にでも勧めているわけではない。

50年かけてもなかなか減らない元本

50年ローンが選択肢となり得るのは、5〜10年で住み替えを前提とする人だ。借入期間を短期にとどめる前提なら、資産インフレ下では相対的にメリットが生じる可能性がある。資産インフレ中の5年・10年の期限付きで物件を売却するのだと考えるならば、資産インフレの年率と金利を比較することになる。つまり、1年で10％値上がりするものを金利1％で借りて運用すると思えば、効率の良い投資になる場合がある。

逆に、50年かけて死ぬまで延々と返そうと思っているなら、借金地獄に身を投じるようなものだ。なかなか減らない元本の中、物件価格1億円・金利1％を50年ローンで返すと総額1.27億円支払うことになる。35年ローンなら、1.18億円なので、900万円の出費増加になるだけだ。

そうなると、資産インフレが終了し、値下がり局面にいつなるかが重要になる。資産インフレを予測して、的中させてきた私は、値下がりの際には筆者主宰の住まいサーフィン会員32万人にアナウンスすると約束している。これは資金の流れや金利水準や税制など多様な要因で変化し得る。

金利が上昇しているのに不動産価格は上がっている

最後に、金利と不動産価格の関係を整理しておこう。「金利が上がると、不動産価格が下がる」という一般論を私は信じていない。これはアメリカでの教科書的な「頭でっかち」な論理で、いつでもどこでも当てはまるものではない。

まず、現状を説明できていない。金利は上昇しているのに、不動産価格は現に上がっている。日本ではいまだに超低金利の中、金利が上がってもそれは分譲事業者側のコストプッシュとして、不動産価格は上がる方向にしか動いていないと私は見ている。

逆に「不動産価格が上がっているから、金利を上げている」と言ったとしても、金利がつねに不動産価格に寄与することもない。日本のバブル期には、利回り2％・金利8％でもキャピタルゲインが1年で30％以上見込めると考えると、地上げや開発や転売は止まらなかった。それを止めたのは総量規制による資金供給の停止によるものであった。

このように考えるからこそ、金利上昇局面では不動産価格の値上がり状況を確認しながら、住宅ローン選択を賢くしなければならない。思い込みをすることなく、柔軟に現実を受け止め、確率の高い将来の予見から、つねに的確な選択を考えたいものである。

（沖 有人 ： 不動産コンサルタント）