「その笑い声を聞くのがうれしかった」…一億の借金を抱えた元テレビマン社長が逆境の日々の中で支えられてきた人たち

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『パーキングエリアで「今晩どうですか？」…元テレビマン社長がトラックドライバーになって経験したフリー運送のリアル』より続く。

1億円近い借金の返済

稼ぎまくって、収入は月に多いときで200万くらいになっていた。車で寝ているので生活費はほとんどかからない。金は貯まっていく一方である。

「これなら借金を返していけるんじゃないか」

と思った。

「拓二ですけど」

何年かぶりに実家に電話してみた。

「どないしてんねんおまえ。生きてたんか」

親父は電話口でため息をついた。

「うん。結構稼いでるで」

「元気なんか」

「元気、元気」

「その後も督促が来ているで、うちに。信用保証協会から」

これには説明がいる。ティービーズのような中小企業が銀行から融資を受けるときに、信用保証協会という組織が間に入ることがある。いわば会社の信用の後ろ盾になってくれるところで、保証料を支払えばいざ返済不可能となったときに代位弁済、つまり肩代わりしてくれるという仕組みだ。ティービーズの借金は全部これでまかなっていたので、その後の取り立ては全部この信用保証協会から来るようになっていた。

「それやねんけどな、返していこうと思って」

「返せるんか」

「うん、だいぶ稼げるようになってきてな。とりあえず銀行に100万入れるから、代わりに返しといてくれへんやろか」

「大丈夫なんか」

「うん、大丈夫。これから毎月50万ずつ送るから、返していってほしいねん。俺、ほとんど家にいないから」

親父は「わかった」といって引き受けてくれた。1億近い借金をいつ返し終われるのか想像もつかなかったけれど、とにかく一歩は踏み出せた。

「1回帰ってこい」

親父はそう言ったが、帰るまい、と思った。里心がついたらこの孤独な生活に戻れなくなるような気がした。

「近いうちに帰るわ」

こちらの携帯番号を教えて、電話を切った。

昔馴染みの友人からの連絡

「容子さんが連絡してきてな」

しばらくして親父から電話がかかってきた。容子というのは学生時代の、例のアメリカンパブのバイト仲間で、その後もずっと付き合いが続いていた異性の友人、みたいな存在だった。最初の結婚をするときにも、会社が危なくなったときにも会って、いろいろ相談に乗ってもらっていた。相談というより、容子の前ではめずらしく弱音を吐いて、それを聞いてもらっていた。

「いまトラックの運転手をしてるって言うたらびっくりしてはったで。生きてたんか、いうて。拓二と連絡が取りたいって」

「わかった。ほなら電話番号教えといて」

容子からはすぐに電話があった。

「どないしてたん。心配してたのに」

「ごめんな、連絡せんと。それどころやなかったんや」

近況を報告し、思い出話にふけった。前の世界から姿を消して以来、初めて話をする友人だった。

容子は美容師をしていた。その日職場であった出来事なんかを話してくれた。こっちは毎日、荷物を運ぶだけの単調な日々だったが、おもしろおかしく色づけして話してさんざん笑わせた。その笑い声を聞くのがうれしかった。

「また電話していい？」

「ああ、待ってるわ」

後で聞いたら容子は、

「おまえが電話してこいや」

と思ったらしいが、借金を返し終えるまで、自分からは誰にも連絡するまいと決めていた。容子はそれから年に2〜3回、電話してくるようになった。そのたびに長いこと話した。

3年半かけて20万円を返済

高田さんにも、金を返し終わる日が来た。とっくに一括で返し終われるような稼ぎを得ていたが、これだけは月に5000円、銀行振り込みにもせずにきっちり返しに行っていた。20万円を返すのに、3年半かかった。

「これで最後になります。いままでお世話になりました」

深々と頭を下げた。

高田さんは相変わらず無愛想になにも言わず、通帳に判子をついて、それを渡してくれた。そこには40回分の判子が赤々と並んでいた。努力の結晶のように見えて、しんみりしたが、高田さんは「ご苦労さん」の一言もなかった。いつものようにクールだ。

何度も礼を言って、頭を下げた。そして栗饅頭を渡した。

「しょうもないことせんとき」

高田さんはにこりともせずにやはりそう言った。

『「ほんとは寂しい」…一億円の借金を抱えてトラック運転手になった元テレビマン社長を救った「電話交際」の日々』へ続く。

【つづきを読む】「ほんとは寂しい」…一億円の借金を抱えてトラック運転手になった元テレビマン社長を救った「電話交際」の日々