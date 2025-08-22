◆ウエスタンリーグ くふうハヤテ０−１オリックス＝５回裏終了降雨コールドゲーム＝（２１日・ちゅ〜るスタジアム清水）

くふうハヤテはウエスタン・リーグのオリックス戦で０―１（５回降雨コールド）の敗戦。今季ワーストの７連敗を喫した。先発した大石航投手（２３）は５回１失点、自責０の好投を見せたが９敗目を喫した。

初回２死満塁、味方の失策により失点。大石は「立ち上がりに力みすぎた」と悔しがったが、後続を空振り三振に断ち切った。被安打２、５奪三振と安定した投球を披露した。赤堀元之監督（５５）は「キレのあるスライダー、カットボールを使って、いい形で取れていた」と評価した。

球団ワーストにあと２と迫る７連敗。そのうち３試合が１点差で惜敗。指揮官は「昨季よりチャンスが増えているが、確実に打点を挙げるなど勝負強さを磨いてほしい」と打線の奮起を求めた。

〇…オリックス戦後に「トヨタユナイテッド静岡」との共催で、小学生対象の野球教室が開催された。３５人が参加し、約１時間半にわたって選手たちから打撃などの直接指導を受けた。配布されたオリジナルＴシャツを着用して参加した横内安東子ども会ソフトボール部・鈴木朝登さん（５年）は「選手から直接教えてもらえて、いい経験になりました」と充実した表情を見せた。