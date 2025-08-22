

タモリ、佐藤茉那アナ＠安田講堂

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」（NHK 毎週土曜 夜７時30分〜）。8月23日、30日の放送は２週連続で東京大学を訪れる。加賀百万石の記憶が息づく本郷キャンパスで東大に眠る“歴史と知の宝”をタモリがひも解く。

【写真】「ブラタモリ」番組収録の模様

東京大学・本郷キャンパス-そこは、加賀百万石・前田家の大名屋敷跡にして、知の宝庫。東大の象徴・赤門は、なぜ赤く、今も残されているのか？

徳川将軍家との意外な関係とは？

今年で100周年を迎える安田講堂が “崖下”に建てられた驚きの理由とは？

そして、学生運動の象徴として知られるあの場所に、タモリが立つ。

漱石ゆかりの三四郎池、大名庭園の痕跡、迎賓館、博物館、信長の自筆書まで--。タモリが歩き、発見し、驚く。東大にしかない“宝”の数々が、今、歴史と知の扉を開く。２週連続で送る、東大・本郷キャンパスの“宝”探し旅。【タモリ コメント】

加賀藩から続く赤門や三四郎池、見るものすべてが宝でした。地形的にも面白いところですね。いろんな分野のエキスパートがそろっているから、宝がまた生きている。東大、堪能しました。

さらに２３日（土）はブラタモリ三昧。東京編の３本連続再放送が決定した。○東京・三軒茶屋（午後4時30分〜）今大注目の人気エリア「三茶」。発展の鍵となった「三差路」は江戸の流行が生んだ？昭和レトロな「三角地帯」のルーツとなった戦後のヤミ市＆路面電車の謎○東京・青山通り（午後5時00分〜）赤坂・青山・表参道と東京の一等地をつなぐ道のルーツは江戸の街道にあり？タモリ大興奮の急坂！○青山通りバスツアー（午後5時30分〜）渋谷発！赤坂・表参道…東京の一等地を行く２階建てバスの旅。六本木通りと高低差比べ＆江戸の名坂が続々登場！明かされるタモリ青春の思い出！【番組情報】「ブラタモリ」 放送予定＜NHK G＞8月23日（土） 「加賀百万石と東大」 30日（土）「東京大学の宝」毎週土曜 夜７時３０分〜＜NHK G＞8月23日（土） 東京編 ３本連続再放送午後4時30分〜 東京・三軒茶屋午後5時00分〜 東京・青山通り午後5時30分〜 青山通りバスツアー出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー（広島局） ナレーション：あいみょん