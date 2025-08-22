第１０７回全国高校野球選手権大会で、生まれつき左手指が欠損している県岐阜商（岐阜）の横山温大（はると）選手（３年）が２１日、準決勝の日大三（西東京）戦に先発出場した。

試合には敗れ、６９年ぶりの決勝進出はならなかったが、「（甲子園は）最高の場所だった」と振り返った。

７番・右翼で先発出場した横山選手は１点を追う二回無死一、三塁で左打席に立ち、すくい上げるように右翼へ高い飛球を放った。左手でバットを握ることはできないが、バットに左手を添えて球をとらえ、そこから右腕だけで振り切る。タッチアップで三塁走者が生還し、一時、試合を振り出しに戻した。

アルプス席では父の直樹さん（４９）と母の尚美さん（４９）が応援。２人によると、横山選手は、幼少期から弱音を吐くことは少なかったという。縄跳びをする時は左手首に巻くなど自分で工夫を重ねた。野球をやりたいと言った時も背中を押した。

守備では右手にグラブをはめ、捕球をすると左手でグラブを外して右手で送球する。右手に障害がありながら米大リーグで活躍したジム・アボット投手を参考に、より速く投げられるように何度も動きを見直した。今大会は東海大熊本星翔（熊本）との２回戦で本塁への素早い送球を見せた。大会通算５安打３打点の勝負強い打撃とともに、甲子園のファンを沸かせてきた。尚美さんは「大好きで続けてきた野球。本人の努力が報われた」とねぎらった。

学校には横山選手への応援メッセージが届く。身体が不自由な子どもの保護者から「活躍が自分の子どものことのようにうれしい」とのメールも寄せられた。

試合後、横山選手は「ハンデがあっても、ここまで来られることを示せた」と述べた。今後については「プロを目指したい。もっともっと成長してレベルアップしていきたい」と前を向いた。