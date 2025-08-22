カタールとは異なる移動、時差、気候、標高…北中米W杯開催地「ほぼ全部行った」松本良一フィジコが取り組む世界一への準備
日本代表の松本良一フィジカルコーチが21日、千葉市内で報道陣の取材に応じ、来年夏の北中米ワールドカップに向けた準備の現状を明かした。北中米W杯は試合ごとに都市間を移動しながら戦うため、長距離移動、時差、気候、標高に適したコンディション管理が問われる大会。“世界一”を目標に掲げる日本は試合日程が決まる12月の組み合わせ抽選会に先駆け、ベースキャンプ地選びや移動スケジュールのシミュレーションを進めている。
福岡市北九州市出身の松本コーチは2012年から17年、森保一監督が率いた広島のフィジカルコーチを担当。翌18年から東京五輪に臨むU-21日本代表のフィジカルコーチとして森保ジャパンに入閣すると、同年9月からはA代表も兼任し、選手のコンディション管理やフィジカルトレーニングを担ってきた。
森保ジャパンにとっては22年末のカタール大会に続いて2度目のW杯となる。全てのスタジアムが車で1時間圏内に詰め込まれていたカタール大会とは異なり、次回大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国開催。ベースキャンプ地に拠点を置きながら開催都市を移動する行程となるため、大会までに求められる準備は大きく異なっている。
松本コーチは今年3月に日本がW杯出場を決めるよりも早くから準備に着手。2024年夏にはコパ・アメリカ(南米選手権)を現地視察した。「試合がどのような環境下で行われるのか、その中で選手たちがどのようなプレーを行っているのか、試合が進むにつれて選手がどのように疲弊していくのか、どうパフォーマンスが変わっていくのかという点をチェックした」(松本コーチ)
今夏もE-1選手権を終えた後にすぐアメリカに渡り、MLSやカップ戦で同様の調査を行ってきた松本コーチ。すでに開催16都市には「ほぼ全部行った」。日本代表の大会日程が決まるのは12月の組み合わせ抽選会を待つ形にはなるが、すでに国際サッカー連盟(FIFA)から発表されている各組の大会日程を踏まえ、世界一の目標に近づくべく、練習・試合・移動のスケジュールをシミュレーションしているようだ。
シミュレーションは試合日程に応じたものだけでなく、試合間隔の過ごし方など細部にわたっている。
「たとえばカナダのグループ(A組)に入ってしまうと、西から東に飛んで戻ってくるので1週間試合間隔が空くようになっており、コンディション維持をするのが大変になる。もし試合に出られない選手は10日間以上空いてしまい、ゲーム感覚が狂ってしまうので、その時の対応をどうするか。例えばロシアW杯の時のようにアンダーカテゴリを一緒に連れて行って紅白戦をするのか、現地のチームを探してトレーニングマッチを行うのか、いろいろなことが考えられる。それに対応できるように準備していきたい」
「移動のタイミングもある。何時キックオフになるかは分からないが、まずは試合後に移動するパターンが考えられる。もう一つは例えば次に(標高が高い)メキシコシティ、グアダラハラに移動するという場合は、試合直後に高地に行くよりも、低地で酸素もしっかりしている中でリカバリーして移動するなどいろいろな方法が出てくる。また飛行機の中にどのような機材を用意されて、どのようなシートになっているか、あとは機内でどのようなメディカルの対応ができるのかなど、いろいろな点を我々はアジア予選で蓄積できている部分もあるので、その辺をうまく使いながら対応していきたい」
さらに今大会はグループ3位の成績上位8チームも決勝トーナメントに進出するレギュレーションとあり、他グループとの兼ね合いでラウンド32の対戦相手や会場がギリギリまで分からないことが想定される。
松本コーチは「3位抜けした場合は5か所くらいの候補があるので何とも言えないところがあるが、まずはここに行く可能性があるというのを全員で共有しつつ、そこ(3位)にならないようにしっかり勝っていきたいという準備と、もしもそうなった時にスタッフが焦らないように落ち着いて行動ができる準備はしている」と臨機応変に対応していく構えだ。
■カギを握るベースキャンプ地
現地でのコンディション管理を優位に進めるためには、試合と試合の間に滞在するベースキャンプ地の選定が大きなカギとなる。選手の身体への負担をできるだけ少なくするためには、試合が行われる都市までの移動距離が短く、試合会場の気候や環境と近いベースキャンプ地を選べるのが理想的だ。
ベースキャンプ地の選定をめぐっては、2014年のブラジルW杯での教訓が活かされているようだ。同大会では猛暑のアメリカ・フロリダで事前キャンプを行った後、ベースキャンプ地に入るという行程だったが、ベースキャンプ地のイトゥが想定より寒く、初戦が行われたレシフェの高温多湿気候とのギャップが生まれ、選手がコンディションを崩していた。
松本コーチは「その時の教訓としては、いろいろなキャンプ地があるなかで、完全に網羅できていなかったこと。もし何らかの情報を仕入れて『悪い』という言われ方をしていても、まずは現地に足を運んで、自分たちにとってのメリット・デメリットを実際に調べていかないといけない。もし第一候補のベースキャンプ地が取れなかった時には、そういったところに移っていかないといけないこともあるので、メリット・デメリットを把握した上でベースキャンプ地を選ばないとダメだというのはブラジル大会の教訓から学ばせていただき、今回、実行に移している」と話した。
ベースキャンプ地の最終決定は12月の組み合わせ抽選で試合会場やキックオフ時間が決まってからになる見込みだが、松本コーチはすでに「10か所以上」の候補地を訪問済。さらに松本コーチとは別に、総務スタッフも宿舎などの調査を進めるため各地を巡っているといい、さまざまな情報を共有しながら候補地の絞り込みを進めているという。
これほどの取り組みを行ってもなお「世界で一番動いているのかなと思いきや、現地に行けばいくつか来てるよというのも聞いたので、もう(他国も)動いているんだなというのが現状」と明かした松本コーチ。「せっかく早くW杯出場が決まったので早く動けるメリットを最大限に活かして準備を進めていきたい」と力を込めた。
■9月のアメリカ遠征へ
日本代表は9月、森保ジャパン発足後初めて北米大陸で活動を行い、W杯開催国のアメリカでメキシコ戦(6日、オークランド)、アメリカ戦(9日、コロンバス)の2試合を行う。西海岸のオークランドと中東部のコロンバスは約3400kmの距離があり、時差も3時間あるというなか、本大会を想定した貴重なシミュレーションの機会となる。
松本コーチは「飛行機移動と時差の部分をまずは肌で感じてもらいたい。あとは西側でプレーすると湿度が低く、気温が低く、サッカーをするには最高の環境。ただどうしても東に行くと、オハイオ州のほうが暑く、気温が高くなる。気温、時差、飛行機移動の間隔を全員で感じながら、どういった調整をしていけばいいか。我々としても疲れた時の解決策であったり、ピークパフォーマンスに持っていく準備をしっかりシミュレーションしながら実践していきたい」と先を見据えた。
またW杯本大会では組まれることのない中2日という連戦に向けても細心の準備をしていく構えだ。「2戦目に向けては試合に出た選手がスケジュール的には一番きついと思う。試合直後で眠れない中ですぐに長距離移動になり、時差が狂ってくることが考えられるのでまずはリカバリーを考えないといけない。あとは試合に出ていない選手をどう(ピークに)持っていくか。練習時間も限られるし、ホテルで何をするのか、お借りできる施設をどう使うのかをいま考えている」。W杯開幕まで300日を切ったなか、準備は着実に進んでいる。
(取材・文 竹内達也)
