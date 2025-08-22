「約6割の人」がSNSに投稿した内容を後悔したことがある…自分の投稿で後悔しないために心がけておきたいこと

e誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

SNSで感情的な投稿をしてはいけない理由

「真夜中に書いたラブレターは送ってはいけない」といわれます。感情的になりすぎていて、後で冷静に見返すと恥ずかしいことも多いためです。冷静に見た自分が引いてしまうような内容であれば、相手にも引かれてしまう可能性が高いでしょう。

サイバーセキュリティソフト開発のマカフィーとモバイル専門マーケティングリサーチ機関のMMD研究所が共同で実施した「高校生、大学生、社会人20代・30代のSNS利用に関する意識調査」（2018年3月）によると、SNSなどに投稿した内容を後悔したことがあるかを聞いたところ、高校生（60.6％）、大学生（62.8％）、社会人20代（57.1％）など、なんと6割前後が後悔したことがありました。

後悔の経験があると回答した人に対して、後悔した投稿内容について聞いたところ、最多は「そのときの感情」47.3％、次いで「恋愛に関する内容」「自分の写真」が各21.9％となりました。そのほか、批判や文句、写真などが後で後悔することが多いという結果になりました。

自身の投稿によって引き起こされた問題があるかを聞いたところ、約2割は問題が起きていました。

起こったことがある事象では、高校生で最多だった回答は「学校内で問題になった」（8.2％）という結果になりました。大学生、社会人20代、社会人30代では、「内容が友人・知人・家族間で問題になった」でした。そのほか、「内容がSNS内で問題になった（炎上した）」「会社内で問題になった」「就職活動に影響した」という人もいました。

学校で問題になると、停学、退学処分になることがあります。会社内で問題になると、解雇処分となったり、減給や降格などの処罰を受けたりします。会社の名前に傷がついたり、クライアントに問題視された時などには、場合によっては訴えられてしまうことさえあるでしょう。

「炎上」が招く最悪の事態

「炎上」するとデジタルタトゥーとなり、人生に大きな悪影響を与える可能性が高くなります。「就活に影響」が出た場合、内定取り消しなどの最悪の事態も考えられるのです。

恋愛でのぼせ上がったり、カッとなって批判や文句、愚痴など、その時の感情で後先考えずに投稿してしまうと後悔することになります。これらはすべて、後悔する「真夜中のラブレター」といっていいでしょう。

では、自分の投稿で後悔しないためには、どうすればいいのでしょうか。

興奮している時、カッとなっていたり、悲しんでいたり、普段とは違う状態の時には書き込んだり、投稿をしないことです。

日本アンガーマネジメント協会によると、怒りのピークは6秒しか続かないそうです。その怒りのピークに反射的に行動せず、落ち着いてから行動することを提唱しています。ピーク時にSNSに投稿したり、書き込んだりすると、後悔する可能性が高くなるというわけです。

