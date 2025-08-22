ままならないことが多い育児中の「困った！」を解決するための”がんばりすぎない”ヒント

子どもは自ら育つ存在です。とはいえ、子育ては簡単なことではありません。子どもへの対応が昨日はうまくいったのに、今日同じようにしてもまったくうまくいかない、ということも起こります。大きな声で泣き出すわが子を見て、対処法がわからず「どういうことなの！」と途方に暮れることもあるでしょう。

子どもの育ちは、まわりの人やもの、場の雰囲気などに支えられています。大人たちが「おいしいね」とパクパク食べていると、同じように口を動かし始めます。人は「させられる」より「する」存在。子どもに対しても、「する」気持ちを呼び起こし、支える関わりが大切なのです。

今回は、実際のお悩み相談と対処法についてお伝えします。

「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ 第11回

子どもの行動を待つのが苦手でついイライラしてしまう

お悩み／登園して上着を脱ぐときに、4歳の娘が「自分で脱ぐから待って！」と言って、その場で5分格闘。見ていた先生が「〇〇ちゃん、ママが待ってくれてよかったね」と声をかけてくれましたが、私は娘に対してイライラ……。自分に余裕がなくて嫌になります。

回答／待つことが大事だとわかっていても、そのとき自分に余裕がないとむずかしいでしょう。イライラするのもつい急かすのも、それが現実。理想通りにはいかないものです。

しかしイライラしながらも、「もうちょっとでやれるから待って」という欲求に対し、ちゃんと応えてあげられた日があった。お子さんにしてみれば、自分の思いをママ（パパ）が受けとめてくれ、しかも「自分でボタンをはずせた」という満足のいく結果が得られた。

このことはお子さんにとってママやパパが思う以上の喜びだったと思います。しかも、先生が見ていて「よかったね」と声をかけてくれたのも素敵です。それを聞いてうれしくなったのは、お子さんだけではなかったのではないでしょうか。

いつもじゃなくてかまいません。そして、待てない自分やイライラする自分を責めたり、ダメだなと思ったりする必要もありません。少しの余裕があり、「今日は5分なら待てるぞ」というときは根気よく付き合って、そうじゃないときは「今日はママ（パパ）が半分手伝うね！」というふうに言ってみる。それで十分です。そしてもし待ってあげられたら、「今日は私、待ってあげられたぞ」と、自分のことをいっぱいほめてあげてください。

子どもがお友達とケンカをして相手をたたいてしまった！

お悩み／5歳の娘が園のお友達とトラブルに。園の先生からの申し送りによると、ケンカの末に相手の子をたたいたようです。その場で謝って仲直りはできたそうですが、こんなとき、家ではどのように言って聞かせるのがいいのでしょうか。ダメなことはダメだと、ビシッと伝えることも必要ですよね？

回答／わが子がお友達をたたいてしまった。親としてはショックな出来事かもしれません。でも、お子さんがしたことに対して「そんなことをして恥ずかしい、悲しい」と思うのはよくありません。お友達にケガはないか、ということに心を配ったうえで、この経験を大切にしてほしいと思います。

トラブルは、子どもが育っていくうえで大事な場面です。「見過ごされず、まわりの人が気づいてくれてよかった」という気持ちで、次はどうしたらよいかを親子でいっしょに考えていきましょう。

「何があったんだろう。ママ（パパ）に話したいことはある？」「何かわけがあったのかな。ママ（パパ）は知りたいな」など、まずはお子さんの気持ちをゆっくり聞きましょう。お子さんが話してくれたら、「そう思ったんだね」「話してくれてありがとう」と受けとめます。そのうえで「そういうとき、どうしたらいいと思う？」と投げかけてみてください。

子どもが自分で答えを見つけられなくても、いっしょに考え、「次はこういうふうにできたらいいね」とアドバイスできれば、きっと次につながります。お友達の気持ちをいっしょに考えてみるのもいいでしょう。

平等に接しているはずなのに……。難しい「きょうだい育児」

お悩み／5歳の姉と3歳の弟がいますが、一人ひとりと向き合う時間と心のゆとりが持てません。ケンカが多く、「お姉ちゃんなんだから許してあげなさい」「今のは○○くんが悪いよ」など、場を収めるための声かけに終始している気がします。そんななか「○○ばっかりずるい！」と言われると落ち込みます。

回答／きょうだいの子育ては、時間的にも精神的にも余裕がなくなりがちです。そんななか、平等に愛情を注いでいても「弟（妹）ばっかり」「お姉ちゃん（お兄ちゃん）ばっかり」と言われると、やるせない気持ちになりますね。しかし親がどんなにうまくやっても、きょうだいはほかのきょうだいを羨ましく感じたり、比較して「足りない」と感じたりするものです。その気持ちをゼロにすることはむずかしいように思います。

ただ、きょうだいがいるからこそできる関わり方もあります。おすすめは、簡単な家の仕事をいっしょにすることです。たとえば、茶碗にごはんをよそう、洗濯物をたたむ、風呂掃除をするなどです。

下の子は上の子のやることをまねしたがる傾向があり、上の子は下の子に教えるのをまんざらでもなく感じ、張り切って取り組む姿をよく見かけます。「二人でやってくれて助かったよ」「お姉ちゃんがやってくれるから○○くん（弟）も上手になったね」など、きょうだいを同時にほめられれば言うことなしです。

お手伝いを通じて子どもがやってくれたことに注目し、成長を喜ぶと、うれしくなった子どもたちから「またやりたい」が出てくることもあります。あまり多くのことを期待せず、家族で楽しく過ごす時間をつくる工夫として、ぜひやってみてください。

