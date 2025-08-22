MF中井卓大の新天地が決定…スペイン5部レガネスBに加入「攻撃における技術力と連携能力に優れたMF」と紹介
レガネス(スペイン2部)は21日、MF中井卓大がレガネスB(スペイン5部)に加入したことを発表した。
2003年10月24日生まれの21歳はR・マドリーのアカデミー時代にトップチーム練習にも招集され、22-23シーズンにリザーブチームのカスティージャに昇格した。
しかし、思うような出場機会は得られず、23-24シーズンはマハダオンダ(スペイン3部)へレンタル移籍。昨季はアモレビエタ(スペイン3部)へレンタルしたもののシーズン途中に退団すると、ラージョ・カンタブリア(ラシンのリザーブチーム。スペイン4部)にレンタル移籍して7試合に出場していた。
なお、レンタル元のR・マドリーとの契約は25年までとなっていた。
レガネスはクラブ公式ウェブサイトで、中井を「攻撃における技術力と連携能力に優れたMF」と紹介するとともに、「彼を歓迎し、幸運を祈っている」と続けている。
