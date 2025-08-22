太平洋戦争の知られざる現実…日本が行っていた「南方での新聞委託経営」の実態

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

「セレベス新聞」の発行

1942年7月11日、海軍指令に対応して、毎日新聞社はフィリピン以外でも、たとえばボルネオ島東南にあるセレベス島のマカッサルとメナド（マナドともいう）に、先遣部隊として西部支社総務兼編集局長大森富ら20人を派遣する。その4ヵ月後の11月14日には、大毎・東日のマカッサル支局が開設される。支局長はマニラから移って来た水谷温である。

一方、1ヵ月後には、太平洋戦争勃発一周年を機として、セレベス新聞社のマカッサル本社には新社屋が建てられた（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

マカッサル本社はメナド支社と同時に、活字による日本語新聞「セレベス新聞」と、マレー／インドネシア語紙「プワルタ・セレベス」の創刊に踏み切った。また、1943年5月27日には、マニラ新聞社と同様、日本語普及を図るためにカタカナ文字による週刊誌「コドモシンブン」の発行を始める。さらに、メナドで発行されていた官報「マタハリ・テルビット」を接収し、週3回発行の「プワルタ・セレベス・メナド版」を創刊する。

1943年末、「セレベス新聞」発行一周年には販売部数2000部を超え、「プワルタ・セレベス」8000部、「コドモシンブン」2万5000部という販売実績をあげた。メナドでも、「プワルタ・セレベス」1万部、「コドモシンブン」1万5000部を超えた（「毎日社報」1943年12月20日）。

以上、マニラ、セレベスの状況に触れたが、これ以外にも、日本語新聞などの委託経営事業が着手されている。

たとえば、中国南端の海南島では1939年2月から陣中新聞「海南新聞」、5月から「海南迅報」が発行された。また、ミクロネシア諸島のパラオでは1942年12月から「南洋新報」を継続発行し、上海では1943年5月に「華文大阪毎日上海版」を改題して「文友」が発行された。

さらに、台湾では、台北の「台湾日日新報」「興南新聞」、台中の「台湾新聞」、台南の「台湾日報」、高雄の「高雄新報」、花蓮の「東台湾新報」、以上6紙を統合し、1944年4月1日から「台湾新報」が発行されることになった。「台湾新報」の最多発行部数は、なんと16万7000部にまで達した。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

