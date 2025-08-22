家族だけで介護や看取りができない日本に足りない「血縁」ではない「ゆるやかな関係性」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

血縁から結縁へ、ゆるやかな共同性

桜の咲くころ皆が集まって「桜葬メモリアル」（合同祭祀）をおこなうので、身内がいなくても墓を同じくする仲間とともに追悼されていく。家族による管理も継承もいらないが、希望があれば継承することだってできる。すべて自由な選択によっている。家族も含みつつ、しかし家族という単位に縛られず、桜の木の下に皆で眠り、皆が集う。そこに眠る人も、眠る人を偲んで訪れる人も、まさに「血縁」を超えた「結縁」でつながっている。

家族だけでは介護や看取り、死後の葬送を担うことが難しい社会で、桜を墓標として集まった隣同士が、墓を核として縁を結ぶ。この特徴を私は「ゆるやかな共同性」と呼ぶ。

定められた血縁や、そこに住む限り絶対的な縛りのある近代以前の「共同体」ではない。行事の参加・不参加も自由に選べ、強制力を持たず、包括的なコミットメントを要求しない。毎月墓参りやサークル活動に来ている人同士が出会い、そこで同じような境遇や考えの人とめぐり会う。自分で「この墓と関係性を選んだ」という高い意識を持った人々が集まり、ゆるやかにつながっている。同じ墓を核とした人々の絆とそこから生まれる信頼、「お互いさま」の助け合いの精神は、人と人との結びつきを高める。

35年も前の設立当初から、家族に代替するサポートネットワーク作りを団体の理念に掲げ、血縁から結縁へ、墓を核とした「ゆるやかな共同性」を作り上げることを目指した。それが具現化したものが「墓友」という言葉で呼ばれているのである。

またエンディングセンターでは、葬儀の担い手を確保できない人々のために、自分の死後のことを第三者に委任する「生前契約」によって、「喪主の代行」をはじめとするエンディングサポートをおこなっている。葬送儀礼において家族が担ってきた役目の代替である。

