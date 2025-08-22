台風12号の影響 鹿児島県内の交通情報・道路情報
台風12号の影響などで鹿児島県内のが出ています。
日豊本線の国分～西都城の間と肥薩線の隼人～吉松の間は終日運行を取りやめます。
鹿児島本線と日豊本線、指宿枕崎線の一部区間は始発から夕方ごろまで運行を取りやめます。
肥薩おれんじ鉄道は阿久根～川内の間で始発から運行を見合わせ、点検が終わり次第、運行再開する予定です。
鹿児島市電は午前9時以降に運行再開の見通しです。
続いて道路情報です。県によりますと指宿スカイラインの谷山インター付近では土砂崩れが発生しているということです。
現在、通行止めとなっているのは指宿スカイラインの谷山インターと頴娃インターの間、国道225号、国道223号、国道270号の一部区間と県道3か所です。
南九州自動車道の通行止めは解除されました。
【通行止め】指宿スカイライン 谷山IC～頴娃IC【通行止め】国道225号 鹿児島市平川町長谷迫～下福元町影原 【通行止め】国道223号 霧島市隼人町嘉例川 【通行止め】国道270号 南さつま市加世田内山田～枕崎市岩崎町 【通行止め】県道田之頭吹上線 日置市吹上町永吉 【通行止め】県道鹿児島川辺線 錫山～南九州市知覧町郡 【通行止め】玉取迫鹿児島港線 谷山IC
