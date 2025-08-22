米ロサンゼルスを「無人タクシー」が走り回っていた！もうすぐ当たり前になる「旅行×生成AI」の実力

もはや「AI」なしには成り立たない…

無人タクシーがアメリカ・ロサンゼルス（LA）で広がっています。

今夏LAに2週間ほど滞在したところ、様々な分野で無人化が進んでいることに衝撃を受けました。

前編『米「ロサンゼルス」に行って驚いた！街をAIが席巻、「無人タクシー」が驚異的実力を見せつける…最新LAレポートをお届けします！』で見てきたように、もっとも驚いたのは無人自動運転タクシーの「ウェイモ」(Waymo)のサービスを利用したときでした。人間の運転とそん色ないスピード、にもかかわらず人間のドライバーよりも事故率は10分の1という圧倒的な安全性が実現しています。

人間が加齢とともに運転能力は下がるのに対して、AIが一度獲得した能力はアップデートするだけですぐに世界中で展開できるので、改善の一途をたどります。

今後はこの安全性の格差がさらに広がっていくでしょう。

この無人タクシーはどこまで広がるのでしょうか。そして、生成AIはどのようにサービスの無人化を進めていくのでしょうか。

拡大する無人タクシー

ウェイモは「グーグル」の親会社である「アルファベット」が運営するサービスです。

実際に、Waymoの収益は拡大しており、24年の売り上げは約1.3億ドル（約190億円）に達しています。

いくつかの投資銀行による予測によれば、前述のサービスエリアの拡大に伴って27年には昨年の10倍の約13億ドル（約1,900億円）にまで達すると予想されています。

特に、サンフランシスコ（SF）ではマーケットシェアが急拡大しており、Waymoのサービスが開始する前の22年末時点では、配車アプリのシェアが最大手のUberが約60%, ２番手のLyftが約30%だったところから、わずか２年半でWaymoのシェアは25%を超えました。

Lyftを逆転してUberに次ぐ２番手となっており、現在のトレンドが続けば26年中にもWaymoがUberを超えて最大手となる見込みです。

強気の投資銀行の予測によれば、40年までには売り上げが500億ドル（約7.4兆円）を超えて、営業利益も200億ドル（約３兆円）を超えるという見通しも出てきています。

実際に、Waymoは現在、ジャガーやフォルクスワーゲンの車両を改良して使用していますが、現在アリゾナ州の工場で自動車部品大手のMagnaと無人自動運転タクシーの車両を大量生産しており、これらが市場に投入されれば当事業の売り上げは飛躍的に伸び、収益性も改善していくでしょう。

こちらの車両については運転席が存在し、その席はサービスの利用者は乗れませんが、同じくアリゾナ州で開発中である中国の自動車メーカーZeekrをベースとした車両については、そもそもステアリングが存在せずに全座席が利用できるようになる見込みで、こちらのタイプの車両は26年中に投入される予定です。

「無人タクシー」は当たり前になる

もちろん、Waymo以外のメーカーも無人自動運転タクシーについては引き続き注力しており、前述したテスラは既にオースティンにおいてWaymoよりも広範なエリアについて、はるかに安い価格でサービスを提供しています。今年中には現在同乗しているセキュリティ担当者も乗せずに、完全な無人サービスを開始すると創業者のイーロン・マスクは表明しています。

また、サービスエリアについても25年中にアリゾナ州フェニックスやSFなどベイエリアに、マイアミなどを皮切りに急拡大していく予定です。

トヨタもWaymoの自動運転技術を組み込んだ車両プラットフォームの開発を表明するなど、無人自動運転で先行するWaymoとテスラの２大メーカーを軸とした合従連衡が、今後数年でいろいろと発生しそうです。

自動車メーカーだけではなく、例えば膨大な配送需要があるアマゾンも自動運転サービスに注力しています。

アマゾンは20年に無人運転タクシーの開発に特化したZoox社を約12億ドル（約1,800億円）で買収し、経営陣を引き継ぎながら開発環境としてアマゾンのクラウドサービスであるAWSを提供したり、カリフォルニア州に年産１万台を目標とするロボタクシー専門の工場を25年６月に立ち上げたりしています。

こちらのタクシーについてはゼロベースで無人運転を目的とした車両を開発しており、向かい合った４人乗りという座席で、前列の乗客が前方を向いていないという斬新なデザインとなっています。既にサービス開始の許可を得ており、今年後半にラスベガスからサービスを開始し、上記の工場がフル稼働する予定の26年には各社が注力するSFにも拡大する予定です。

私たちは今年の夏にLAから日本に移動して、酷暑もあって東京以外の地方を訪れていますが、大都市圏以外では配車アプリすら中々機能せず、タクシードライバーのほとんども高齢者という状況を目の当たりにしました。米国では現実のものとなっている無人タクシーサービスがこの状況を打破するきっかけとなることを期待しています。

旅の必需品となった「生成AI」

今回の旅行ではアナハイムのディズニーランドに行きましたが、子供たちが乗りたいアトラクションを列挙してChatGPTに尋ねると、推奨するチケットのタイプとアトラクションを朝からどのように回れば効率的かのアドバイスがあり、その指示通りに動くことでとても効率的に楽しめました。

また、私が趣味としているランニングについても新たな街に行くたびにお勧めのコースを同じくChatGPTに尋ねると距離や時間帯別に推奨があり、どれもはずれがありませんでした。旅行における生成AIの能力の高さについても感心しました。

旅行や配車業界に限らず生成AIが人の雇用にどのようなインパクトを持ちそうか色々と考えさせられた旅となりました。

さらに連載記事『「日本人ファースト！」は在外日本人にもウケていた…！過剰なおもてなしが生んだインバウンド「外国人ファースト」の行き過ぎた現実』でも、海外の事例から日本のこれからを考えています。ぜひ参考にしてください。

【もっと読む】「日本人ファースト！」は在外日本人にもウケていた…！過剰なおもてなしが生んだインバウンド「外国人ファースト」の行き過ぎた現実