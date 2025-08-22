京都鉄道博物館で2025年9月18日(木)から開催される特急「かわせみ やませみ」の特別展示。その詳細が発表されました。

JR九州の車両が京都鉄道博物館に入線するのは今回が初めてとなります。

JR九州の人気Ｄ＆Ｓ列車

今回の特別展示は、「熊本デスティネーションキャンペーン2026・プレキャンペーン」の特別企画として実施されるものです。展示車両は、JR九州のＤ＆Ｓ（デザイン&ストーリー）列車である特急「かわせみ やませみ（キハ47形8087号車「かわせみ」・9051号車「やませみ」）」の2両。展示期間は2025年9月18日(木)〜23日(火・祝)で、場所は本館1階「車両のしくみ/車両工場」エリアです。

期間中は、博物館限定の特製サボが取り付けを行うほか、「かわせみ やませみ」の車内も公開。初日の9月18日(木)には、JR九州の関係者らが列席する入線セレモニーが開催されます。また、SLスチーム号への特製ヘッドマーク掲出や、熊本デスティネーションキャンペーンのPR、JR九州のＤ＆Ｓ列車を紹介するパネル展示なども予定されています。

撮影会や車内見学！3種類の特別チケットを発売

展示に関連し、3種類の特典付き入館券がアソビュー！にて発売されます。

■撮影会付き入館券

展示前の9月15日(月・祝)に、普段は入れない留置線で「かわせみ やませみ」を撮影できるチケットです。EF65形1133号機とDE10形1156号機も登場する20分間の撮影会（2回開催）と、立体キーホルダーがセットになっています。発売は8月28日(木)16時30分から、価格は一般4,700円／大学生・高校生4,500円／中学生・小学生3,700円。

■グッズ・ドリンク・車内見学スペシャルチケット付き入館券

オリジナルA4クリアファイル2枚組、熊本の特産品「晩白柚（ばんぺいゆ）」のサイダー、約60分間の車内見学（9/20〜9/23）がセットになったもの。発売は9月5日(金)16時30分から、価格は一般3,630円／大学生・高校生3,430円／中学生・小学生2,630円です。

■サボ・車内貸切チケット付き入館券

1枚限定で発売されるプレミアムなチケットです。この展示のために作られた実物と同寸・同質の特製サボ2種が贈呈されるほか、30分間車内を独占して見学することができます。発売は9月12日(金)16時30分から、価格は37,140円です。

※「アソビュー！」への購入リンクは、京都鉄道博物館ホームページなどで後日案内される予定です。

「かわせみ やませみ」で熊本へ！特別ツアー発売日決定

京都での展示終了後、2025年9月27日(土)に特急「かわせみ やませみ」を使用した特別ツアーが行われます。

行程は広島駅を9時40分頃に出発し、山陽本線や鹿児島本線、筑豊本線を経由して、終点の熊本駅には19時28分頃に到着するというもので、およそ10時間かけて移動するファン向けのツアーとなりそうです。発売は8月27日(水)13時から、tabiwaトラベル内の「鉄道ファンの宝箱」ページで申込を受け付けます（ツアー詳細は8月25日に同ページへ掲載）。

JR九州の人気Ｄ＆Ｓ列車「かわせみ やませみ」が本州に上陸し、京都鉄道博物館で展示されるというまたとない機会。車両を間近で見られるだけでなく、撮影会や限定グッズが手に入る特別なチケットも用意されています。鉄道ファンならずとも見逃せないイベントに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

