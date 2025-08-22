■台風12号

台風12号は朝6時現在、宮崎県沖をゆっくりした速さで東寄りに進んでいます。

昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる予想ですが、動きが遅いため、このあとも鹿児島県や四国の太平洋側に雨雲がかかり続けそうです。

同じ地域で雨が降り続いて、総雨量がかなり多くなるおそれがあります。

■線状降水帯発生予測情報

鹿児島では引き続き、昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

◎全国の天気

九州南部や四国の太平洋側は雨で、激しい雷雨になる所もあるでしょう。北海道は天気が下り坂で、夜から雨が降り出しそうです。東北から九州北部は晴れますが、内陸を中心に、急な雷雨にご注意ください。

◎予想最高気温

関東から九州は前日と同じくらいで、広く35℃以上の猛暑日となるでしょう。名古屋38℃、鳥取37℃と、東海や西日本は一部で体温超えの暑さとなるでしょう。東京も35℃と厳しい暑さですが、前日よりは2℃くらい低くなりそうです。

北日本は、35℃以上の所はほとんどなさそうですが、引き続き平年を上回る厳しい暑さとなりそうです。札幌は28℃、仙台は31℃の予想です。

◎週間予報・大阪〜那覇

23日(土)も九州南部と四国は曇りや雨となるでしょう。その他の西日本と沖縄は、この先も晴れる日が多い予想です。大阪は連日猛暑日で、24日(日)は37℃まで上がる見込みです。体調管理にお気をつけください。

◎週間予報・札幌〜名古屋

土日は北日本で雨の降る所があるでしょう。26日(火)も北日本中心に雨で、強まる所があるでしょう。北陸も26日(火)から27日(水)にかけては雨が降りそうです。関東と東海は、この先もしばらく晴れて、厳しい残暑が続く見込みです。