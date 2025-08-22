「トムとジェリー」4年目のおせちセット、25日より予約販売開始 チーズディップ」が復活
今年で4年目を迎える、おせち・二段重「トムとジェリー」（2026年正月向け／冷凍・2人前）の発売が決定した。一昨年、即日完売で話題となった「チーズディップ」が復活し、チーズ好きにはたまらない、大人も子どもも満足できる内容となっている。予約販売は8月25日正午よりベルメゾンネットで開始される。
【画像】おせち・二段重「トムとジェリー」 詳細写真
今回のおせちには、主役のトムとジェリーに加え、食いしん坊のねずみ・タフィーやあひるのクアッカー、美しい白猫・トゥードルスなどのキャラクターも登場。ポップでかわいい重箱に、お正月らしい伝統食材とジェリーの大好物であるチーズを使った料理がたっぷり盛り込まれている。
トムの表情をかたどったじょうよ饅頭や、ジェリーとタフィーのイラストをプリントしたチーズ入り焼きかま、ポップなデザインの容器に入ったいくら醤油漬け＆いなか漬けなど、バラエティ豊かなラインナップが魅力。
さらに、なめらかな口溶けのチーズケーキや花型の小皿、祝い箸も付属。チーズを頬張るジェリーと、それを狙うトムの姿が目に浮かぶような、遊び心あふれるおせちとなっている。
販売価格は税込2万1900円。9月30日までの予約限定で5％割引が適用される。賞味期限は冷凍で2026年1月31日まで。
『トムとジェリー』は、ネコのトムとネズミのジェリーが繰り広げるドタバタ追いかけっこが世界中で愛されるアニメーションシリーズ。1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラによって短編作品として誕生し、以来世代を超えて親しまれている。今年（2025年）で85周年を迎えた。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. （s25）
【画像】おせち・二段重「トムとジェリー」 詳細写真
今回のおせちには、主役のトムとジェリーに加え、食いしん坊のねずみ・タフィーやあひるのクアッカー、美しい白猫・トゥードルスなどのキャラクターも登場。ポップでかわいい重箱に、お正月らしい伝統食材とジェリーの大好物であるチーズを使った料理がたっぷり盛り込まれている。
さらに、なめらかな口溶けのチーズケーキや花型の小皿、祝い箸も付属。チーズを頬張るジェリーと、それを狙うトムの姿が目に浮かぶような、遊び心あふれるおせちとなっている。
販売価格は税込2万1900円。9月30日までの予約限定で5％割引が適用される。賞味期限は冷凍で2026年1月31日まで。
『トムとジェリー』は、ネコのトムとネズミのジェリーが繰り広げるドタバタ追いかけっこが世界中で愛されるアニメーションシリーズ。1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラによって短編作品として誕生し、以来世代を超えて親しまれている。今年（2025年）で85周年を迎えた。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. （s25）