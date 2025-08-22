TBS NEWS DIG Powered by JNN

22日午前7時34分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の大船渡市、釜石市、住田町、盛岡市、北上市、遠野市、それに一関市、宮城県の気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、岩沼市、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
大船渡市　釜石市　住田町
盛岡市　北上市　遠野市
一関市

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　岩沼市
石巻市

■震度2
□岩手県
陸前高田市　大槌町　二戸市
八幡平市　滝沢市　雫石町
葛巻町　岩手町　紫波町
矢巾町　軽米町　一戸町
花巻市　奥州市　西和賀町
金ケ崎町　平泉町　宮古市
久慈市　山田町　普代村
野田村

□宮城県
色麻町　宮城加美町　宮城美里町
南三陸町　白石市　名取市
角田市　蔵王町　大河原町
柴田町　宮城川崎町　丸森町
亘理町　山元町　仙台青葉区
仙台宮城野区　仙台若林区　仙台太白区
仙台泉区　塩竈市　東松島市
富谷市　松島町　七ヶ浜町
利府町　大和町　大郷町
大衡村　女川町

□青森県
八戸市　七戸町　六戸町
東北町　おいらせ町　三戸町
五戸町　青森南部町　階上町

□秋田県
横手市　大仙市

□山形県
尾花沢市　中山町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　田村市
福島伊達市　本宮市　桑折町
国見町　川俣町　天栄村
泉崎村　玉川村　相馬市
南相馬市　楢葉町　大熊町
双葉町　浪江町　新地町
飯舘村

□茨城県
常陸太田市　笠間市

□栃木県
大田原市

■震度1
□岩手県
九戸村　岩泉町　田野畑村
岩手洋野町

□宮城県
七ヶ宿町　村田町　多賀城市

□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
横浜町　田子町　平内町
外ヶ浜町　むつ市　東通村

□秋田県
湯沢市　仙北市　秋田美郷町
羽後町　東成瀬村　能代市
三種町　五城目町　井川町
秋田市　由利本荘市　にかほ市
大館市　鹿角市

□山形県
山形市　寒河江市　上山市
村山市　天童市　東根市
山辺町　河北町　西川町
山形朝日町　大江町　大石田町
鶴岡市　酒田市　三川町
庄内町　遊佐町　新庄市
最上町　舟形町　真室川町
大蔵村　鮭川村　戸沢村
米沢市　南陽市　高畠町
山形川西町　白鷹町

□福島県
大玉村　鏡石町　矢吹町
棚倉町　矢祭町　石川町
平田村　浅川町　古殿町
小野町　いわき市　福島広野町
富岡町　川内村　葛尾村
猪苗代町

□茨城県
水戸市　日立市　ひたちなか市
常陸大宮市　東海村　大子町
土浦市　石岡市　常総市
つくば市　筑西市　坂東市
桜川市

□栃木県
那須町　宇都宮市　益子町
市貝町　高根沢町

□北海道
函館市　新ひだか町

□群馬県
前橋市　館林市　板倉町
邑楽町

□埼玉県
熊谷市　加須市　鴻巣市
久喜市　さいたま見沼区　さいたま中央区
さいたま緑区　春日部市　川島町
宮代町

□千葉県
香取市　千葉美浜区

