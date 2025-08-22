岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・大船渡市、釜石市、住田町、盛岡市、北上市、遠野市、一関市
22日午前7時34分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の大船渡市、釜石市、住田町、盛岡市、北上市、遠野市、それに一関市、宮城県の気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、岩沼市、それに石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
大船渡市 釜石市 住田町
盛岡市 北上市 遠野市
一関市
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 岩沼市
石巻市
■震度2
□岩手県
陸前高田市 大槌町 二戸市
八幡平市 滝沢市 雫石町
葛巻町 岩手町 紫波町
矢巾町 軽米町 一戸町
花巻市 奥州市 西和賀町
金ケ崎町 平泉町 宮古市
久慈市 山田町 普代村
野田村
□宮城県
色麻町 宮城加美町 宮城美里町
南三陸町 白石市 名取市
角田市 蔵王町 大河原町
柴田町 宮城川崎町 丸森町
亘理町 山元町 仙台青葉区
仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区
仙台泉区 塩竈市 東松島市
富谷市 松島町 七ヶ浜町
利府町 大和町 大郷町
大衡村 女川町
□青森県
八戸市 七戸町 六戸町
東北町 おいらせ町 三戸町
五戸町 青森南部町 階上町
□秋田県
横手市 大仙市
□山形県
尾花沢市 中山町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 田村市
福島伊達市 本宮市 桑折町
国見町 川俣町 天栄村
泉崎村 玉川村 相馬市
南相馬市 楢葉町 大熊町
双葉町 浪江町 新地町
飯舘村
□茨城県
常陸太田市 笠間市
□栃木県
大田原市
■震度1
□岩手県
九戸村 岩泉町 田野畑村
岩手洋野町
□宮城県
七ヶ宿町 村田町 多賀城市
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
横浜町 田子町 平内町
外ヶ浜町 むつ市 東通村
□秋田県
湯沢市 仙北市 秋田美郷町
羽後町 東成瀬村 能代市
三種町 五城目町 井川町
秋田市 由利本荘市 にかほ市
大館市 鹿角市
□山形県
山形市 寒河江市 上山市
村山市 天童市 東根市
山辺町 河北町 西川町
山形朝日町 大江町 大石田町
鶴岡市 酒田市 三川町
庄内町 遊佐町 新庄市
最上町 舟形町 真室川町
大蔵村 鮭川村 戸沢村
米沢市 南陽市 高畠町
山形川西町 白鷹町
□福島県
大玉村 鏡石町 矢吹町
棚倉町 矢祭町 石川町
平田村 浅川町 古殿町
小野町 いわき市 福島広野町
富岡町 川内村 葛尾村
猪苗代町
□茨城県
水戸市 日立市 ひたちなか市
常陸大宮市 東海村 大子町
土浦市 石岡市 常総市
つくば市 筑西市 坂東市
桜川市
□栃木県
那須町 宇都宮市 益子町
市貝町 高根沢町
□北海道
函館市 新ひだか町
□群馬県
前橋市 館林市 板倉町
邑楽町
□埼玉県
熊谷市 加須市 鴻巣市
久喜市 さいたま見沼区 さいたま中央区
さいたま緑区 春日部市 川島町
宮代町
□千葉県
香取市 千葉美浜区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。