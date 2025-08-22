本日の予定【経済指標】
【英国】
GfK消費者信頼感調査（8月）08:01
予想 -19.0 前回 -19.0（GfK消費者信頼感調査)
【日本】
消費者物価指数（7月）08:30
予想 3.1% 前回 3.3%（前年比)
予想 3.0% 前回 3.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:00
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前期比)
予想 0.4% 前回 0.4%（前年比)
予想 0.0% 前回 0.0%（季調前前年比)
【カナダ】
小売売上高（6月）21:30
予想 1.5% 前回 -1.1%（前月比)
予想 1.1% 前回 -0.2%（コア・前月比)
※予定は変更することがあります
