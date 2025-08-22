【英国】
GfK消費者信頼感調査（8月）08:01
予想　-19.0　前回　-19.0（GfK消費者信頼感調査)

【日本】
消費者物価指数（7月）08:30
予想　3.1%　前回　3.3%（前年比)　
予想　3.0%　前回　3.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:00
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前期比)　
予想　0.4%　前回　0.4%（前年比)
予想　0.0%　前回　0.0%（季調前前年比)

【カナダ】
小売売上高（6月）21:30
予想　1.5%　前回　-1.1%（前月比)
予想　1.1%　前回　-0.2%（コア・前月比)

※予定は変更することがあります