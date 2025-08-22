本日の予定【発言・イベント】
18:00 ECBユーロ圏妥結賃金（第2四半期）
22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00 パウエルFRB議長、ジャクソンホール会議「経済見通しとFRB枠組みの見直し」講演（質疑応答なし）
23日0:30 ハマック・クリーブランド連銀総裁、CNBC出演
24日1:25 ベイリー英中銀総裁、ジャクソンホール会議「移行期の労働市場」講演
ラガルドECB総裁、ジャクソンホール会議「移行期の労働市場」討論会出席
ジャクソンホール会議（カンザスシティー連銀主催年次シンポジウム、～23日）
ブルームバーグNEF（BNEF）サミット「エネルギーとモビリティの未来」
エコノミック・タイムズ・ワールド・リーダーズ・フォーラム（WLF）（インド、23日まで）
※予定は変更することがあります
