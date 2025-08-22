¡Ú»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Û¡ÖÂç¿Í¤ÏÁ´°÷¡¢Åç¤òÎ¥¤ì¤º·³¤È±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤·¡Ä¡×ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè²¼¤Î¡ÖÎ²²«Åç¤Î¼ÂÂÖ¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÅçÌ±ÁÂ³«
ÂçËÜ±Ä¤Ï¸½ÃÏÅçÌ±¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë°ì¼¡»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¡£
ËÉ±Ò¾ÊËÉ±Ò¸¦µæ½ê½êÂ¢¤Î¡ØâÃÅÄ¾÷°ì觔¾¯¾Æüµ¡Ù¤À¡£âÃÅÄ¤ÏÎ¦·³Ãæ±û¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿¾·³¤Ç¡¢ÆñÆÉ¤Ê»úÂÎ¤ÇÆüµ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á6·î28Æü¤ÎÆüµ¤Ï¡¢Î²²«Åç¤Î¶õ½±¤ÎÂ»³²¤ÎµÏ¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÂ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÆÉ¤á¤ë°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ò¹âµé¼¡´±¥Î¹Í¥ÏÃË¥â½÷¥â·³Â°¥Ë¥¹¥ë¥³¥È¡¢»Ò¶¡¥Ï¿Æ¥Î°Õ»Ö¥Ë°Ñ¥»¥ë¥³¥È¡Ó
Âç¿Í¤ÏÁ´°÷¡¢Åç¤òÎ¥¤ì¤º·³¤È±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢»Ò¶¡¤â¿Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·³¤ò»Ù±ç¤µ¤»¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£¤³¤Î¹â´±¤ÎÊý¿ËÄÌ¤ê¤ËÎò»Ë¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ì±´Ö¿Í¤ÎÁÂ³«¤¬¿Ê¤Þ¤ºÂ¿¿ô¤Î»ÄÎ±Ë®¿Í¤¬ÀïÆ®¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈá·à¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Î²²«ÅçÌ±¤¬ÁÂ³«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÀÐ¸¶½Ó¶µ¼ø¤¬¡ÖÁíÎÏÀï¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÅçÖÙÁÂ³«¡¦·³Ì³Æ°°÷¨¡¨¡ÆîÊýÎ¥Åç¤«¤é¤ß¤¿Äë¹ñ¤ÎÇÔÀï¡¦Êø²õ¡×¡Ê¥·¥ê¡¼¥º ÀïÁè¤È¼Ò²ñ3¡ØÁíÎÏÀï¡¦Äë¹ñÊø²õ¡¦ÀêÎÎ¡Ù¡Ë¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊËÜÅÚÁÂ³«¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î15¡¢16¤ÎÎ¾Æü¤Î¶õ½±¤À¤Ã¤¿¡£·ªÎÓÃæ¾¤¬°¤Æî°Ô´öÎ¦·³Âç¿Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁÂ³«¤ò¶ñ¿½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖÅÅ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò·ò¹¯¤Ë¤·¤ÆÀïÆ®¤Ë»ÈÍÑ¤·ÆÀ¤ëÃË»Ò¤Ï¤³¤ì¤ò·³Â°¤È¤·¤ÆÅç¤Ë»Ä¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë°úÍÈ¤²¤·¤à¤Ù¤·¡Ó
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
