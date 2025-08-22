「俺たちはここで玉砕するよ……」「勝ったらまた戻るのです」太平洋戦争下の硫黄島の人々「別れの瞬間」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

「ヤマヒータサーン！」

疎開は村役場などを通じて島民に通知された。「突然だった」と証言する元島民は少なくない。賢二もその一人だ。

山下家に通知が届いたのは最終の第3便が出る2日前の7月12日だった。許された手荷物は一人につき2個だった。3個といわれた人もいたが、いずれにしてもわずかだった。1200キロ北方の東京都は寒い、と顔なじみの兵士たちから聞かされていたため、賢二は温かい衣類をカバンに詰め込んだ。その中には白い長ズボンがあった。山下家が島を離れると聞き、所属部隊長の許可を得て来てくれた海軍の小松兵長からもらったものだ。

小松兵長は休憩所として、山下家を利用していた若い海軍兵士の一人だった。小さな妹の美知子をとても可愛がっていた。「ケン坊、お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」と言って、水兵の制服のズボンを一本くれたのだった。生まれてから一度も長ズボンをはいたことがなかった賢二は大喜びした。小松兵長は、幼くて事情が分からない美知子をわが子のように抱き、ほおずりをしながら優しく声をかけた。「よき花嫁になるんだよ」。

疎開船が出る前夜、小野寺中隊の兵士たちが別れを惜しんで集まってくれた。送別の宴を開いてくれた。ロウソク1本の火と月明かりを頼りにつくった、ほんの少しの鶏肉のすきやきを皆で食べた。

迎えた疎開当日。辺りが真っ暗な午後10時ごろに、家を出た。小野寺中尉と部下たち5人が同行し、荷物運びなどを手伝ってくれた。

家族の思い出がいっぱい詰まった家を、父は何度も振り返った。

疎開船が出るのは、山下家が住む南部落とは元山部落を挟んで反対側の西海岸だった。元山には既に飛行場が整備されていたため、大きく迂回しなくてはならなかった。母は美知子と手をつないで歩きながら、涙が涸れ果てるまで泣き続けた。

海岸は人で溢れていた。最後の疎開船を見送りにきた島民たちも多くいた。軍属として島に残されることになった16歳以上の少年を含む男性島民たちだ。

青年学校で1学年上だった少年たちが全員、岸に来ていた。その中に奥山登喜子の兄、駿もいた。賢二の親友だ。駿は賢二の姿を見つけるなり、声をかけた。「賢二、お前はいいな、内地に行けて。俺たちはここで玉砕するよ……」。

駿は「俺も行きたいよ」と繰り返した。これから乗る疎開船は、敵の潜水艦や戦闘機の攻撃をかいくぐって航行することになる。そんな不安が賢二の表情から読み取れたのだろう。駿は慰めるように、一転して明るい声で言った。「ボカチンくっても（撃沈しても）、お前、泳げるから大丈夫だよ」。

100トンぐらいのカツオ漁船が沖に停泊していた。この船で島を出るのだ。「母ちゃん、俺も一緒に行きたいよう」と泣きながら、船に乗ろうとする少年もいた。見かねた年上の青年たちが憲兵とみられる兵士に「行かしてやってください」とお願いしたが、「だめだ」と怒鳴られていた。わが子や孫を残す高齢者の中には、一家の離散を悲しみ、泣き叫ぶ人もいた。

騒然となる中、聞き慣れた声が賢二の耳に届いた。

「ヤマヒータサーン！ ヤマヒータサーン！」

賢二を探す声の主。朝鮮人の少年チューコヤだった。賢二が島を離れると知り、建設作業員の宿舎から抜け出してきたのだ。

人をかき分けて賢二の前に立ったチューコヤは「オレニハワタセルモノガナニモナイ」と言いながら、賢二に靴下を渡した。彼にとって、精一杯の、送別の品だった。横で見ていた母が、カバンに入れていた砂糖の一部をお礼に渡した。チューコヤは母からお汁粉を食べさせてもらったあのときのように、飛び跳ねるように喜んでいた。

硫黄島守備隊の将校の一人、厚地兼彦大佐の姿もあった。硫黄島村役場の大沢修蔵収入役が島民を代表して、厚地大佐に懇願した。

「私たち村民は軍の命令で疎開します。未知の土地で多くの人が路頭に迷います。どうか大佐、助けてください」

懇願は厚地大佐の心を動かした。厚地大佐は、胸ポケットから半紙の4分の1ほどの紙を取り出し、ペンを走らせた。そして涙を浮かべながら言った。

「今度の疎開は一時的なものです。勝ったらまた戻るのです。この紙を持って陸軍省に行き、米五百俵をもらい、皆さんに分けてやってください」

受け取った大沢収入役は深く頭を下げ、船に乗り込んだ。

やがて船が出るときが来た。船内に乗り込み、家族で一本のひもを握りしめた。大人も子供も皆、無言だった。船がいよいよ動き出したとき、高齢の島民は何やら泣き叫んでいた。

航行中、船内には、残してきてしまったわが子を思って泣く親たちの姿があった。

島民たちは父島で船を乗り換えて本土に向かった。「利根川丸」という名の輸送船だった。一度、緊張が高まったときがあった。

船内のスピーカーから「潜水艦発見、左舷、敵潜水艦発見」と響いたときのことだ。八丈島の近くだった。賢二は怖いという気はしなかった。どうせ死ぬんだという思いでいたからだ。「おお、やっぱりきたのか」。その程度しか思わなかった。

ほかの人たちも覚悟を決めていたためか、おろおろする人は一人もいなかった。家族との離散、故郷の喪失……。それらの悲しみに、打ちひしがれていたからなのかもしれない。

